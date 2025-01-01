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Posted 1 января, 12:53

Published 1 января, 12:53

Modified 1 января, 12:55

Updated 1 января, 12:55

В Екатеринбурге вандалы разнесли Ледовый городок на Плотинке

Вандалы разгромили Ледовый город на Плотинке в Екатеринбурге

1 января 2025, 12:53
Фото: telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

В Екатеринбурге вандалы разнесли Ледовый городок на Плотинке

В Екатеринбурге серьезно пострадал ледовый городок на Плотинке. Неизвестные в разгар праздничных гуляний в новогоднюю ночь разбили фигуры, вырвали гирлянды и сломали двери.

Дебоширы не просто крушили все вокруг, но и скандалили с охраной и ломились в сувенирную лавку, пишет telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

В итоге организаторы приняли решение закрыть развлекательную площадку на час раньше, в 3:00.

В этом году местные власти приняли решение перенести Ледовый городок в другую локацию — он работает в Историческом сквере, а не на площади 1905 года, как обычно. По плану городок будет открыт до 19 января. А в новогоднюю ночь здесь планировалась бесплатная развлекательная программа для всех желающих.

Ранее аналогичный случай произошел в Копейске Челябинской области, где Ледовый городок разгромили малолетние хулиганы.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Программа#Вандалы#Екатеринбург#Хулиганы#Плотинка#Новогодняя ночь#Исторический сквер#Ледовый город#Развлекательная площадка
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