Вандалы разгромили Ледовый город на Плотинке в Екатеринбурге

В этом году местные власти приняли решение перенести Ледовый городок в другую локацию — он работает в Историческом сквере, а не на площади 1905 года, как обычно. По плану городок будет открыт до 19 января. А в новогоднюю ночь здесь планировалась бесплатная развлекательная программа для всех желающих.