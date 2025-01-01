Вандалы разгромили Ледовый город на Плотинке в Екатеринбурге

Posted 1 января, 12:53
Published 1 января, 12:53
Modified 1 января, 12:55
Updated 1 января, 12:55
Дебоширы не просто крушили все вокруг, но и скандалили с охраной и ломились в сувенирную лавку, пишет telegram-канал «Екатеринбург. Главное».
В итоге организаторы приняли решение закрыть развлекательную площадку на час раньше, в 3:00.
В этом году местные власти приняли решение перенести Ледовый городок в другую локацию — он работает в Историческом сквере, а не на площади 1905 года, как обычно. По плану городок будет открыт до 19 января. А в новогоднюю ночь здесь планировалась бесплатная развлекательная программа для всех желающих.
Ранее аналогичный случай произошел в Копейске Челябинской области, где Ледовый городок разгромили малолетние хулиганы.