Вместо «Иронии судьбы»: топ-5 новогодних фильмов для настроения

Многие читатели TagilCity.ru видели этот фильм с Людмилой Гурченко в своей юности. Кто-то застал его в детстве и вряд ли помнит, что там по сюжету. Скажем одно, взглянуть на него современным взглядом точно стоит. По сюжету — суровый начальник намеревается организовать новогоднюю ночь по своему сценарию, не интересному его подчиненным. Те, в свою очередь, замышляют свою развлекательную программу. Посмотреть на любимых актеров в советской комедии — чем не замечательное времяпрепровождение?