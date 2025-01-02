tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 января, 09:19

Published 2 января, 09:19

Modified 2 января, 09:21

Updated 2 января, 09:21

В Свердловской области в новогоднюю ночь произошло 2 ДТП с пострадавшими

Два серьезных ДТП с пострадавшими произошли в новогоднюю ночь в Свердловской области

2 января 2025, 09:19
Фото: 1MI.

В Свердловской области в новогоднюю ночь произошло 2 ДТП с пострадавшими

Несколько человек пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий в Свердловской области сразу после Нового года.

Сотрудники ГАИ и спасатели в ночь на среду, 1 января, два раза выезжали на ДТП. Первое произошло в Североуральске, второе — в поселке Рассоха Белоярского ГО, информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Североуральске на улице Свердлова в 0:52 столкнулись LADA Kalina и Ford Focus. Пострадали несколько человек. В Рассохе произошел дорожный инцидент с участием Toyota Camry — травмы получил один местный житель.

Обстоятельства аварий и состояние водителей машин устанавливают сотрудники ГАИ.

Накануне праздника в Нижнем Тагиле 22-летний молодой человек попал в больницу с травмами по вине нетрезвого водителя.

В Екатеринбурге осудили пьяного водителя за ДТП с пострадавшими
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель из Тюмени сбил пенсионера на трассе в Свердловской областиМужчина в темной одежде ночью переходил дорогу в Екатеринбурге и попал под машинуЕКАД встал из-за ДТП с фурами
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГАИ#Североуральск#18+#Екатеринбург#МЧС#Белоярский ГО#Новогодний праздник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика