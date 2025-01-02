Два серьезных ДТП с пострадавшими произошли в новогоднюю ночь в Свердловской области

Posted 2 января, 09:19
Published 2 января, 09:19
Modified 2 января, 09:21
Updated 2 января, 09:21
Сотрудники ГАИ и спасатели в ночь на среду, 1 января, два раза выезжали на ДТП. Первое произошло в Североуральске, второе — в поселке Рассоха Белоярского ГО, информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Североуральске на улице Свердлова в 0:52 столкнулись LADA Kalina и Ford Focus. Пострадали несколько человек. В Рассохе произошел дорожный инцидент с участием Toyota Camry — травмы получил один местный житель.
Обстоятельства аварий и состояние водителей машин устанавливают сотрудники ГАИ.
Накануне праздника в Нижнем Тагиле 22-летний молодой человек попал в больницу с травмами по вине нетрезвого водителя.