Фельдшеру скорой помощи из Североуральска проломили голову чемоданом

Все нападавшие были оперативно обезврежены прибывшей по вызову полицией. Выяснилось, что главный дебошир имеет девять судимостей. Последняя «ходка» у него закончилась в августе прошлого года — он отбывал наказание в ИК№5 Нижнего Тагила. Бурков задержан. На его приятелей составлены административные протоколы.