Фельдшеру скорой помощи из Североуральска проломили голову чемоданом

Posted 2 января, 10:40
Published 2 января, 10:40
Modified 2 января, 10:44
Updated 2 января, 10:44
Подвыпившая компания вступила в конфликт с медиками, после чего один из мужчин напал на фельдшера бригады, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Местный житель по фамилии Бурков 1997 года рождения отобрал чемодан с медицинской укладкой и разбил его о голову девушки. Та получила серьезную травму, степень повреждения установит судебно-медицинская экспертиза.
Все нападавшие были оперативно обезврежены прибывшей по вызову полицией. Выяснилось, что главный дебошир имеет девять судимостей. Последняя «ходка» у него закончилась в августе прошлого года — он отбывал наказание в ИК№5 Нижнего Тагила. Бурков задержан. На его приятелей составлены административные протоколы.
Ранее в Екатеринбурге огласили приговор мужчине, который до смерти забил своего знакомого.