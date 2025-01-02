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Posted 2 января, 10:40

Published 2 января, 10:40

Modified 2 января, 10:44

Updated 2 января, 10:44

В Североуральске фельдшеру скорой помощи разбили голову чемаданом

Фельдшеру скорой помощи из Североуральска проломили голову чемоданом

2 января 2025, 10:40
Фото: 1MI.

В Североуральске фельдшеру скорой помощи разбили голову чемаданом

В Североуральске агрессивная компания напала на бригаду скорой помощи и покалечила фельдшера.

Подвыпившая компания вступила в конфликт с медиками, после чего один из мужчин напал на фельдшера бригады, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Местный житель по фамилии Бурков 1997 года рождения отобрал чемодан с медицинской укладкой и разбил его о голову девушки. Та получила серьезную травму, степень повреждения установит судебно-медицинская экспертиза.

Все нападавшие были оперативно обезврежены прибывшей по вызову полицией. Выяснилось, что главный дебошир имеет девять судимостей. Последняя «ходка» у него закончилась в августе прошлого года — он отбывал наказание в ИК№5 Нижнего Тагила. Бурков задержан. На его приятелей составлены административные протоколы.

Ранее в Екатеринбурге огласили приговор мужчине, который до смерти забил своего знакомого.

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