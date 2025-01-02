Геймер из Нижнего Тагила укатил дорогое игровое кресло из пункта Wildberries

Posted 2 января, 08:09
Published 2 января, 08:09
Modified 2 января, 08:11
Updated 2 января, 08:11
Инцидент произошел в пункте выдачи на улице Юности во вторник, 31 декабря. Молодой человек пришел забрать заказанный товар, но по какой-то причине не заплатил за него, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Игровое кресло стоимостью более 15 тысяч рублей находилось в коробке. Тагильчанин распаковывает ее, проверяет содержимое, а затем уходит. При этом сотрудница ПВЗ даже предлагает подержать ему дверь.
Пока Wildberries готов решить дело полюбовно: забывчивому геймеру предлагают вернуться и отдать деньги. В противном случае маркетплейс грозит обратиться в полицию и заявить о краже.
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