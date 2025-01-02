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Posted 2 января, 08:09

Published 2 января, 08:09

Modified 2 января, 08:11

Updated 2 января, 08:11

Житель Нижнего Тагила в канун Нового года обчистил пункт Wildberries

Геймер из Нижнего Тагила укатил дорогое игровое кресло из пункта Wildberries

2 января 2025, 08:09
Фото: Изображение Midjourney.

Житель Нижнего Тагила в канун Нового года обчистил пункт Wildberries

В Нижнем Тагиле местный житель забрал из пункта Wildberries игровое кресло, но не заплатил за него. Его вежливо попросили вернуться и оплатить покупку.

Инцидент произошел в пункте выдачи на улице Юности во вторник, 31 декабря. Молодой человек пришел забрать заказанный товар, но по какой-то причине не заплатил за него, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Игровое кресло стоимостью более 15 тысяч рублей находилось в коробке. Тагильчанин распаковывает ее, проверяет содержимое, а затем уходит. При этом сотрудница ПВЗ даже предлагает подержать ему дверь.

Пока Wildberries готов решить дело полюбовно: забывчивому геймеру предлагают вернуться и отдать деньги. В противном случае маркетплейс грозит обратиться в полицию и заявить о краже.

Ранее к жителю Сысерти вернулся украденный люксовый автомобиль, который он выиграл в конкурсе блогера Михаила Литвина.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Полиция#Кража#Покупатель#Екатеринбург#Wildberries#Инцидент
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