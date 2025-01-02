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Posted 2 января, 07:48

Published 2 января, 07:48

Modified 2 января, 07:50

Updated 2 января, 07:50

Свердловские спасатели потушили десятки пожаров за первые сутки 2025 года

Горели бани, дома, квартиры: десятки пожаров потушили свердловские спасатели за сутки

2 января 2025, 07:48
Фото: Изображение Midjourney.

Свердловские спасатели потушили десятки пожаров за первые сутки 2025 года

В первые сутки 2025 года сотрудники МЧС Свердловской области 23 раза выезжали на пожары. Почти половина возгораний произошла из-за неосторожного обращения с огнем.

По-настоящему жарким выдался первый день 2025 года у свердловских спасателей — они потушили 23 пожара, информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Почти в половине случаев (44%) в пожарах виноваты сами владельцы, которые неосторожно обращались с огнем. В 22% случаев возгорание началось из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования. Столько же пришлось на долю неисправной электропроводки.

В поселке Асбестовский Алапаевского МО горел дом и надворные постройки. В селе Косулино Белоярского ГО огнем уничтожена частная баня и хозпостройки во дворе жилого дома. В Березовском и селе Кадниково Сысертского ГО пожарные тушили неэксплуатируемые здания, а в Екатеринбурге и Асбесте горели квартиры.

Во время пожаров никто не пострадал, однако спасателям пришлось эвакуировать трех человек.

Ранее в Нижней Салде во время пожара пострадали трое детей.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Свердловская область#Спасатели#Огонь#Эвакуация#Екатеринбург#Возгорания#Пожары#МЧС
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