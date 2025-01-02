Горели бани, дома, квартиры: десятки пожаров потушили свердловские спасатели за сутки

В поселке Асбестовский Алапаевского МО горел дом и надворные постройки. В селе Косулино Белоярского ГО огнем уничтожена частная баня и хозпостройки во дворе жилого дома. В Березовском и селе Кадниково Сысертского ГО пожарные тушили неэксплуатируемые здания, а в Екатеринбурге и Асбесте горели квартиры.