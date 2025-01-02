Горели бани, дома, квартиры: десятки пожаров потушили свердловские спасатели за сутки

Posted 2 января, 07:48
Published 2 января, 07:48
Modified 2 января, 07:50
Updated 2 января, 07:50
По-настоящему жарким выдался первый день 2025 года у свердловских спасателей — они потушили 23 пожара, информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Почти в половине случаев (44%) в пожарах виноваты сами владельцы, которые неосторожно обращались с огнем. В 22% случаев возгорание началось из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования. Столько же пришлось на долю неисправной электропроводки.
В поселке Асбестовский Алапаевского МО горел дом и надворные постройки. В селе Косулино Белоярского ГО огнем уничтожена частная баня и хозпостройки во дворе жилого дома. В Березовском и селе Кадниково Сысертского ГО пожарные тушили неэксплуатируемые здания, а в Екатеринбурге и Асбесте горели квартиры.
Во время пожаров никто не пострадал, однако спасателям пришлось эвакуировать трех человек.
Ранее в Нижней Салде во время пожара пострадали трое детей.