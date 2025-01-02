Илан Шор: Воссоединение бывших республик СССР начнется в 2025 году

В Telegram-канале политик пожелал, чтобы постсоветские страны вновь стали единым экономическим и политическим пространством. Он призвал бывшие республики СССР проводить согласованную политику безопасности, чтоб вместе быть спокойными и сильными. Политик убежден: это нужно для того, чтобы мир боялся их и знал, что эти страны нельзя трогать. По его мнению, следующий год станет годом начала реального объединения для стран бывшего СССР. Об этом сообщают «Известия».