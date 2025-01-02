Илан Шор: Воссоединение бывших республик СССР начнется в 2025 году

Posted 2 января, 13:13
Published 2 января, 13:13
Modified 2 января, 13:13
Updated 2 января, 13:13
В Telegram-канале политик пожелал, чтобы постсоветские страны вновь стали единым экономическим и политическим пространством. Он призвал бывшие республики СССР проводить согласованную политику безопасности, чтоб вместе быть спокойными и сильными. Политик убежден: это нужно для того, чтобы мир боялся их и знал, что эти страны нельзя трогать. По его мнению, следующий год станет годом начала реального объединения для стран бывшего СССР. Об этом сообщают «Известия».
Лидер оппозиционного блока подчеркнул, что политика разделения постсоветских стран проводится Западом. Из-за этой политики жизнь граждан бывших республик СССР ухудшается: не строятся новые дороги, школы и детские сады, есть проблемы с выплатами пенсий, растет безработица, а какие-либо перспективы отсутствуют. В качестве примера он привёл Молдову, где газ и электричество становятся роскошью в XXI веке.
Илан Шор написал в своём канале, что Молдова находится в кризисе. Запад, по его словам, делает всё, чтобы граждане страны не жили хорошо — крадёт выборы, демократию и свободу слова. Это делается для того, чтобы страна не ощущала себя частью единого прошлого. Без прошлого, отметил политик, нет будущего. При этом он пообещал сделать всё возможное для объединения постсоветских государств.
Илан Шор — молдавский бизнесмен и политик, основатель оппозиционного блока «Победа». С 2015 по 2019 год он был примаром муниципия Оргеев, затем стал депутатом парламента Молдовы и председателем политической партии «Шор». В 2019 году из-за политически мотивированного уголовного преследования со стороны властей он был вынужден покинуть страну. Находясь в эмиграции, он продолжает помогать жителям Молдовы, реализует благотворительные и социальные проекты. Также Шор является членом попечительского совета АНО «Евразия».