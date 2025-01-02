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Posted 2 января, 09:40

Published 2 января, 09:40

Modified 2 января, 09:42

Updated 2 января, 09:42

Десантник из Тагила поздравил бойцов на передовой в «Голубом огоньке»

Краповый берет из Тагила поздравил боевых товарищей с Новым годом в «Голубом огоньке»

2 января 2025, 09:40
Фото: скрин видео «Россия-1».

Десантник из Тагила поздравил бойцов на передовой в «Голубом огоньке»

Сюжет
Новый год
Младший лейтенант Лев Макеев из Нижнего Тагила принял участие в съемках «Голубого огонька» на канале «Россия-1» и поздравил своих боевых товарищей с Новым годом.

Тагильчанин, обладатель крапового берета Лев Макеев оказался за одним столом с известным телеведущим Владимиром Соловьевым.

Краповый берет надо заслужить и все кто знает, насколько это тяжело и сложно, смотрят на людей с краповым беретом с чувством глубокого уважения, — обратился он к гвардейцу-десантнику.

Лейтенант Макеев поднял бокал с шампанским за боевых товарищей.

Хочу поздравить своих боевых братьев, военнослужащих Национальной гвардии. Особенно тех, кто сейчас находится на передовой и оберегает нашу страну в эти праздничные дни. Победа будет за нами! — сказал десантник.

Ранее мэр Владислав Пинаев поздравил земляков с Новым годом и пожелал им счастья и мирного неба.

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