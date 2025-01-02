Краповый берет из Тагила поздравил боевых товарищей с Новым годом в «Голубом огоньке»

Десантник из Тагила поздравил бойцов на передовой в «Голубом огоньке»

Сюжет Новый год

Младший лейтенант Лев Макеев из Нижнего Тагила принял участие в съемках «Голубого огонька» на канале «Россия-1» и поздравил своих боевых товарищей с Новым годом.