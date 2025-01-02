Краповый берет из Тагила поздравил боевых товарищей с Новым годом в «Голубом огоньке»

Posted 2 января, 09:40
Published 2 января, 09:40
Modified 2 января, 09:42
Updated 2 января, 09:42
Тагильчанин, обладатель крапового берета Лев Макеев оказался за одним столом с известным телеведущим Владимиром Соловьевым.
Краповый берет надо заслужить и все кто знает, насколько это тяжело и сложно, смотрят на людей с краповым беретом с чувством глубокого уважения, — обратился он к гвардейцу-десантнику.
Лейтенант Макеев поднял бокал с шампанским за боевых товарищей.
Хочу поздравить своих боевых братьев, военнослужащих Национальной гвардии. Особенно тех, кто сейчас находится на передовой и оберегает нашу страну в эти праздничные дни. Победа будет за нами! — сказал десантник.
Ранее мэр Владислав Пинаев поздравил земляков с Новым годом и пожелал им счастья и мирного неба.