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Posted 2 января, 11:26

Published 2 января, 11:26

Modified 2 января, 11:28

Updated 2 января, 11:28

В Екатеринбурге из перинатального центра выписывают маленьких Дедов Морозов

Крошечные Деды Морозы отправляются по домам из перинатального центра в Екатеринбурге

2 января 2025, 11:26
Фото: Минздрав Свердловской области.

В Екатеринбурге из перинатального центра выписывают маленьких Дедов Морозов

Сюжет
Новый год
Екатеринбургский перинатальный центр начал выписывать новорожденных, появившихся на свет в праздники. По традиции «новогодних» малышей наряжают в костюмы Дедов Морозов.

Новые екатеринбуржцы получают в подарок красные колпачки и жилетки, сообщает Минздрав Свердловской области.

В этом году такие подарки от медиков получат около 100 семей. Выписка в новогоднем стиле уже давно стала доброй традицией, в лечебном учреждении к ней готовятся заранее.

Фото: Минздрав Свердловской области

Напомним, что в этом году первой на свет в Свердловской области появилась девочка. А всего население региона за одну новогоднюю ночь пополнилось на семь человек — родились четыре девочки и три мальчика.

Два имени для малышей — в топе у жителей Свердловской области
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Новый год#Новорожденные#Костюмы#Екатеринбург#Выписка#Новогодний праздник#Деды Морозы
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