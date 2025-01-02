Крошечные Деды Морозы отправляются по домам из перинатального центра в Екатеринбурге

Posted 2 января, 11:26
Published 2 января, 11:26
Modified 2 января, 11:28
Updated 2 января, 11:28
Новые екатеринбуржцы получают в подарок красные колпачки и жилетки, сообщает Минздрав Свердловской области.
В этом году такие подарки от медиков получат около 100 семей. Выписка в новогоднем стиле уже давно стала доброй традицией, в лечебном учреждении к ней готовятся заранее.
Напомним, что в этом году первой на свет в Свердловской области появилась девочка. А всего население региона за одну новогоднюю ночь пополнилось на семь человек — родились четыре девочки и три мальчика.