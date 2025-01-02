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Posted 2 января, 10:03

Published 2 января, 10:03

Modified 2 января, 10:04

Updated 2 января, 10:04

В Екатеринбурге пройдут многодневные лыжные гонки

Лучшие лыжники России и простые екатеринбуржцы вместе выйдут на лыжную гонку

2 января 2025, 10:03
Фото: мэрия Екатеринбурга/Федор Серков.

В Екатеринбурге пройдут многодневные лыжные гонки

В Екатеринбурге на одной лыжне вместе соберутся спортсмены-профессионалы и простые горожане. Все они будут участвовать в многодневном Кубке главы города.

Лыжные гонки продлятся с 6 по 8 января, всего запланировано три этапа, информирует пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

В первый день, 6 января, 10-километровая гонка свободным стилем состоится вечером, а 7 января аналогичная гонка начнется в 12:00. 8 января участники на третьем этапе пробегут 2-километровую дистанцию в гору Уктус.

Предварительного отбора на соревнования нет: для участия достаточно просто подать заявку на сайте проекта.

На лыжные старты в Екатеринбурге уже зарегистрировались такие знаковые фигуры в российском спорте, как Евгений Гараничев, Денис Спицов, Татьяна Сорина и другие.

В Нижнем Тагиле в конце декабря состоялась лыжная гонка памяти заместителя председателя общества «Динамо» Сергея Хохлова.

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