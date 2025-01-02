Лучшие лыжники России и простые екатеринбуржцы вместе выйдут на лыжную гонку

Posted 2 января, 10:03
Published 2 января, 10:03
Modified 2 января, 10:04
Updated 2 января, 10:04
Лыжные гонки продлятся с 6 по 8 января, всего запланировано три этапа, информирует пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
В первый день, 6 января, 10-километровая гонка свободным стилем состоится вечером, а 7 января аналогичная гонка начнется в 12:00. 8 января участники на третьем этапе пробегут 2-километровую дистанцию в гору Уктус.
Предварительного отбора на соревнования нет: для участия достаточно просто подать заявку на сайте проекта.
На лыжные старты в Екатеринбурге уже зарегистрировались такие знаковые фигуры в российском спорте, как Евгений Гараничев, Денис Спицов, Татьяна Сорина и другие.
В Нижнем Тагиле в конце декабря состоялась лыжная гонка памяти заместителя председателя общества «Динамо» Сергея Хохлова.