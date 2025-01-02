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Posted 2 января, 05:52

Published 2 января, 05:52

Modified 2 января, 05:58

Updated 2 января, 05:58

В Лесном городская елка полностью сгорела после запуска фейерверка

Мужчина в красной куртке фейерверками спалил городскую елку в Лесном

2 января 2025, 05:52
Фото: Изображение Midjourney.

В Лесном городская елка полностью сгорела после запуска фейерверка

В Лесном отец семейства по неосторожности сжег городскую елку и наказал местный бюджет на 600 тысяч рублей.

Елка в Лесном Свердловской области загорелась из-за неосторожных действий мужчины в красной куртке, который вместе с женой и двумя детьми пришел на площадь запустить фейерверки, прокомментировали инцидент в пресс-службе регионального УМВД.

Отец семейства поставил коробку с пиротехникой на неровную поверхность, после чего события развивались стремительно.

От первых же выстрелов коробка упала и все последующие заряды полетели не в воздух, как положено, а в сторону нарядной городской искусственной елки. Она тут же вспыхнула. Ущерб составил более 600 тысяч рублей, — рассказал глава пресс-службы УМВД Валерий Горелых.

На тему сгоревшей елки также высказался мэр Лесного Сергей Черепанов. По его мнению, ажиотаж вокруг сгоревшего атрибута новогоднего праздника раздут искусственно. В комментарии Ura.ru он заявил, что сгорела не главная городская елка, а одна из 16-ти, установленных во дворах.

Если бы традиционный праздничный салют на Новый год не был отменен, такого не случилось бы, добавил Черепанов.

Фото: паблик «Подслушано в Лесном»

Тем не менее, виновника происшествия сейчас ищут — его можно хорошо разглядеть на снимках камеры наружного наблюдения. В полиции уже пообещали дать оценку его действиям и вынести обоснованное процессуальное решение.

Жители Лесного в соцсетях в большинстве своем не скупятся на красочные эпитеты и крепкие словечки в адрес незадачливого земляка. Однако находятся и те, которые жалеют отца семейства — ведь ему предстоит выплатить немаленькую сумму.

Это специально сделано? По-моему, неудачный запуск фейерверка… — прокомментировала одна из подписчиц паблика «Подслушано в Лесном» в ответ на возмущения сограждан.

Ранее в Екатеринбурге правоохранители разогнали водителей, которые хотели создать огромную автоелку.

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