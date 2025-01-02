Мужчина в красной куртке фейерверками спалил городскую елку в Лесном

На тему сгоревшей елки также высказался мэр Лесного Сергей Черепанов. По его мнению, ажиотаж вокруг сгоревшего атрибута новогоднего праздника раздут искусственно. В комментарии Ura.ru он заявил, что сгорела не главная городская елка, а одна из 16-ти, установленных во дворах.