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Posted 2 января, 12:16

Published 2 января, 12:16

Modified 2 января, 12:18

Updated 2 января, 12:18

В Екатеринбурге елка загорелась из-за слишком мощного фейерверка

Новогодняя елка в Екатеринбурге чуть не сгорела из-за неудачно выпущенного фейерверка

2 января 2025, 12:16
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге елка загорелась из-за слишком мощного фейерверка

Сюжет
Новый год
В Свердловской области вторая по счету елка загорелась из-за неосторожного обращения с пиротехникой. На этот раз вспыхнуло дерево на ЖБИ в Екатеринбурге.

Пожар начался из-за слишком мощного и неудачно запущенного фейерверка, информирует Ural Mash.

Первым на ЧП отреагировал Дед Мороз, который развлекал жителей на площади. Он отважно бросился к новогоднему дереву и попытался задуть пламя. Удалось ли волшебнику справиться с огнем — осталось за кадром.

Напомним, что в Новый год дотла сгорела елка в Лесном — ущерб оценивается в 600 тысяч рублей. Причина та же: неудачный запуск пиротехники. Виновник уже известен — это мужчина в красной куртке.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Пожар#Новый год#Пиротехника#Новогодняя елка#Фейерверк#Екатеринбург
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