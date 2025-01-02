Новогодняя елка в Екатеринбурге чуть не сгорела из-за неудачно выпущенного фейерверка

Posted 2 января, 12:16
Published 2 января, 12:16
Modified 2 января, 12:18
Updated 2 января, 12:18
Пожар начался из-за слишком мощного и неудачно запущенного фейерверка, информирует Ural Mash.
Первым на ЧП отреагировал Дед Мороз, который развлекал жителей на площади. Он отважно бросился к новогоднему дереву и попытался задуть пламя. Удалось ли волшебнику справиться с огнем — осталось за кадром.
Напомним, что в Новый год дотла сгорела елка в Лесном — ущерб оценивается в 600 тысяч рублей. Причина та же: неудачный запуск пиротехники. Виновник уже известен — это мужчина в красной куртке.