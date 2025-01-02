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Posted 2 января, 07:35

Published 2 января, 07:35

Modified 2 января, 07:37

Updated 2 января, 07:37

В Свердловской области 1 января на уборку снега вышли 300 машин

Почти 300 машин расчищали свердловские дороги от снега в первый день 2025 года

2 января 2025, 07:35
Фото: Изображение Midjourney.

В Свердловской области 1 января на уборку снега вышли 300 машин

Свердловские дорожники в среду, 1 января, несли вахту и расчищали дороги от снега. В уборке заносов были задействованы 300 единиц спецтехники.

Осадков выпало немного: высота снежного покрова составила около 1 см. Однако было достаточно скользко — дорожники израсходовали на подсыпку трасс 4522 кубометра реагента, проинформировали в региональном «Управтодоре».

На линию вышли комбинированные дорожные машины, автогрейдера, спецтехника с отвалом.

В Управтодоре также напомнили, куда свердловчане могут обращаться по поводу расчистки дорог.

  • федеральные трассы — 8-800-200-63-06 (диспетчерская служба ФКУ «Уралуправтодор»);
  • региональные трассы — +7 (343) 261-79-83 (диспетчерская служба регионального «Управатодора»;
  • дороги и улицы Екатеринбурга — +7 (343) 261-79-83 (городская ЕДДС);
  • дороги и улицы других муниципалитетов — по телефонам местных ЕДДС.

Ранее уральские синоптики рассказали, что в Нижнем Тагиле в этом году выпало меньше всего снега в Свердловской области.

В Екатеринбурге проверили качество уборки дорог
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