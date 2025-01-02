Почти 300 машин расчищали свердловские дороги от снега в первый день 2025 года

Posted 2 января, 07:35
Published 2 января, 07:35
Modified 2 января, 07:37
Updated 2 января, 07:37
Осадков выпало немного: высота снежного покрова составила около 1 см. Однако было достаточно скользко — дорожники израсходовали на подсыпку трасс 4522 кубометра реагента, проинформировали в региональном «Управтодоре».
На линию вышли комбинированные дорожные машины, автогрейдера, спецтехника с отвалом.
В Управтодоре также напомнили, куда свердловчане могут обращаться по поводу расчистки дорог.
Ранее уральские синоптики рассказали, что в Нижнем Тагиле в этом году выпало меньше всего снега в Свердловской области.