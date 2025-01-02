Ранил в грудь: в Новый год неизвестный в Екатеринбурге напал с ножом на прохожих

Posted 2 января, 11:34
Published 2 января, 11:34
Modified 2 января, 11:36
Updated 2 января, 11:36
Супружеская пара вступила в конфликт с мужчиной, который проходил мимо. После словесной перепалки неизвестный достал нож, информирует Ura.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Супруг получил серьезное ранение в грудь. Его жена пыталась оказать сопротивление и выхватить нож. По словам источника, у нее все руки были в крови. Пострадавшего доставили в реанимацию, нападавшего сейчас разыскивает полиция.
Ранее в Екатеринбурге мужчина зарезал семейную пару из-за бытовой ссоры.