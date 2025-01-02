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Posted 2 января, 11:34

Published 2 января, 11:34

Modified 2 января, 11:36

Updated 2 января, 11:36

В Екатеринбурге неизвестный набросился с ножом на прохожих в новогоднюю ночь

Ранил в грудь: в Новый год неизвестный в Екатеринбурге напал с ножом на прохожих

2 января 2025, 11:34
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге неизвестный набросился с ножом на прохожих в новогоднюю ночь

Неизвестный в новогоднюю ночь поссорился с супружеской парой и напал на мужчину, ранив его в грудь. Инцидент произошел на Вторчермете в Екатеринбурге.

Супружеская пара вступила в конфликт с мужчиной, который проходил мимо. После словесной перепалки неизвестный достал нож, информирует Ura.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Супруг получил серьезное ранение в грудь. Его жена пыталась оказать сопротивление и выхватить нож. По словам источника, у нее все руки были в крови. Пострадавшего доставили в реанимацию, нападавшего сейчас разыскивает полиция.

Ранее в Екатеринбурге мужчина зарезал семейную пару из-за бытовой ссоры.

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