Сильный буран накроет Свердловскую область в ближайшие сутки

Posted 2 января, 08:29
Published 2 января, 08:29
Modified 2 января, 08:31
Updated 2 января, 08:31
В пятницу, 3 января, на территории Свердловской области ожидается сильный снег с резким сильным ветром, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Об этом уральцев предупреждает региональное ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков.
При такой погоде следует соблюдать особую осторожность, напоминают спасатели: не находиться вблизи шатких конструкций и деревьев, не парковать автомобили в опасных местах и не прятаться от ветра около стен жилых домов.
В первый день января на расчистку дорог свердловской области вышли 300 единиц спецтехники.