tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 января, 08:29

Published 2 января, 08:29

Modified 2 января, 08:31

Updated 2 января, 08:31

Свердловчан предупредили о сильном снеге и порывистом ветре

Сильный буран накроет Свердловскую область в ближайшие сутки

2 января 2025, 08:29
Фото: 1MI.

Свердловчан предупредили о сильном снеге и порывистом ветре

В Свердловской области резко изменится погода. В МЧС предупредили жителей о порывистом ветре и сильном снегопаде.

В пятницу, 3 января, на территории Свердловской области ожидается сильный снег с резким сильным ветром, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Об этом уральцев предупреждает региональное ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков.

При такой погоде следует соблюдать особую осторожность, напоминают спасатели: не находиться вблизи шатких конструкций и деревьев, не парковать автомобили в опасных местах и не прятаться от ветра около стен жилых домов.

В первый день января на расчистку дорог свердловской области вышли 300 единиц спецтехники.

Какой будет погода в январе 2025 года в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителям Свердловской области напомнили о правилах безопасности во время непогодыВ воскресенье в Свердловской области сохранится ураганный ветер и метельСиноптики прогнозируют ураган и метель в Свердловской области
#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Погода#Снегопад#Природа#Сильный ветер#Екатеринбург#МЧС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика