Сможет ли рубль удержать марку: что будет с курсом валют в январе 2025 года

Posted 2 января, 13:14
Published 2 января, 13:14
Modified 2 января, 13:16
Updated 2 января, 13:16
Финансовые аналитики рассказали, что будет происходить с национальной российской валютой в январе. Большинство экспертов сходятся во мнении, что ожидать больших потрясений и колебаний курса в первом квартале 2025 года не стоит.
Так, вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в интервью «Известиям» предположила, что в начале года произойдет консолидация валютного курса и цена доллара будет держаться в диапазоне 100-110 рублей, хотя и с тяготением к верхней границе. По словам эксперта, меры, принимаемые Центральным банком и Минфином, способствуют стабилизации и укреплению курса: это и высокие проценты по рублевым вкладам, и ограничения на отток валюты из России, и постоянно увеличивающиеся объемы рублевых расчетов за импорт. Кроме того, в первом квартале, как правило, устанавливается положительный торговый баланс — этот фактор также должен пойти рублю на пользу.
Наталья Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер», отметила в беседе с РИАМО, что на курс рубля влияет геополитическая обстановка и уровень ключевой ставки. И если в конце года сохранялась достаточно высокая волатильность, то в начале 2025 года стоит ожидать стабилизации ситуации: доллар в январе будет стоить 100-106 рублей, евро — 106-109 рублей, а юань — в диапазоне 13,7-14,1 рублей.
К сожалению, в 2025 году российская экономика, по всей вероятности, в полной мере почувствует на себе введенные против банковского сектора санкции, поэтому тенденция к ослаблению российской валюты будет прослеживаться в течение всего 2025 года: к декабрю доллар может вырасти в цене до 110-115 рублей, евро — до 115-120 рублей, а юань — до 14,5-15,5 рублей.
Ранее банк ВТБ сообщил, что, по данным на конец 2024 года, объем наличных сбережений у россиян — как в валюте, так и в рублях — падает. На руках сейчас находится порядка 15,9 трлн рублей и 94 млдр в иностранной валюте.