Сможет ли рубль удержать марку: что будет с курсом валют в январе 2025 года

Так, вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в интервью «Известиям» предположила, что в начале года произойдет консолидация валютного курса и цена доллара будет держаться в диапазоне 100-110 рублей, хотя и с тяготением к верхней границе. По словам эксперта, меры, принимаемые Центральным банком и Минфином, способствуют стабилизации и укреплению курса: это и высокие проценты по рублевым вкладам, и ограничения на отток валюты из России, и постоянно увеличивающиеся объемы рублевых расчетов за импорт. Кроме того, в первом квартале, как правило, устанавливается положительный торговый баланс — этот фактор также должен пойти рублю на пользу.