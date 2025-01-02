Судью из Свердловской области включили в санкционный список США

Судью Менделееву обвиняют в том, что в 2022 году она приговорила депутата Красносельского района Санкт-Петербурга Горинова к реальному сроку заключения за дискредитацию и фейки в отношении ВС РФ. Это был первый прецедент в России, когда обвиняемый не смог отделаться штрафом, а отправился в колонию на семь лет.