Судью из Свердловской области включили в санкционный список США

Posted 2 января, 06:34
Published 2 января, 06:34
Modified 2 января, 06:36
Updated 2 января, 06:36
В Соединенных Штатах российского судью обвиняют в «произвольном удержании под стражей депутата районного совета в Москве и правозащитника Алексея Горинова», следует из сообщения пресс-службы Минфина США.
Рестрикции введены по так называемому «закону Магнитского» от 2017 года, руководствуясь которым в США преследуют людей, нарушающих права человека.
Судью Менделееву обвиняют в том, что в 2022 году она приговорила депутата Красносельского района Санкт-Петербурга Горинова к реальному сроку заключения за дискредитацию и фейки в отношении ВС РФ. Это был первый прецедент в России, когда обвиняемый не смог отделаться штрафом, а отправился в колонию на семь лет.
Кроме того, во время следствия Горинов находился в СИЗО, а Менделеева якобы не позволяла ему получить адекватную медпомощь, так как отказывалась освободить его из-под стражи в связи с резко ухудшившимся здоровьем.
Лица, попавшие в SDNL, лишаются права на собственность и любые другие активы на территории США.
В начале ноября 2024 года под санкциями США оказались шесть предприятий из Екатеринбурга.