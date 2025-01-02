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Posted 2 января, 06:34

Published 2 января, 06:34

Modified 2 января, 06:36

Updated 2 января, 06:36

В США ввели санкции против судьи из Свердловской области

Судью из Свердловской области включили в санкционный список США

2 января 2025, 06:34
Фото: Изображение Midjourney.

В США ввели санкции против судьи из Свердловской области

Уроженка Асбеста Свердловской области Олеся Менделеева, которая работает в Мещанском суде Москвы, попала в поле зрения американских юристов и была включена в Specially Designated Nationals List (SDNL) — так называется небезызвестный санкционный список США.

В Соединенных Штатах российского судью обвиняют в «произвольном удержании под стражей депутата районного совета в Москве и правозащитника Алексея Горинова», следует из сообщения пресс-службы Минфина США.

Рестрикции введены по так называемому «закону Магнитского» от 2017 года, руководствуясь которым в США преследуют людей, нарушающих права человека.

Судью Менделееву обвиняют в том, что в 2022 году она приговорила депутата Красносельского района Санкт-Петербурга Горинова к реальному сроку заключения за дискредитацию и фейки в отношении ВС РФ. Это был первый прецедент в России, когда обвиняемый не смог отделаться штрафом, а отправился в колонию на семь лет.

Кроме того, во время следствия Горинов находился в СИЗО, а Менделеева якобы не позволяла ему получить адекватную медпомощь, так как отказывалась освободить его из-под стражи в связи с резко ухудшившимся здоровьем.

Лица, попавшие в SDNL, лишаются права на собственность и любые другие активы на территории США.

В начале ноября 2024 года под санкциями США оказались шесть предприятий из Екатеринбурга.

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#Дарья Бобровицкая#Политика#Общество#Свердловская область#Асбест#Санкции#США#СИЗО#Судья#Екатеринбург#Фейки#Дискредитация ВС РФ
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