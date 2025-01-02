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Posted 2 января, 07:02

Published 2 января, 07:02

Modified 2 января, 07:04

Updated 2 января, 07:04

В Нижнем Тагиле очередной малолетний заяц катался, прицепившись к трамваю

«Вы за детьми совсем не следите?» Малолетний заяц-зацепер катался на трамвае в Тагиле

2 января 2025, 07:02
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле очередной малолетний заяц катался, прицепившись к трамваю

Юный тагильчанин в первый день нового года нашел себе развлечение и весь день катался, прицепившись к трамваю.

Малолетнего зацепера-правонарушителя 1 января сфотографировали тагильчане — кадрами поделился паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Судя по снимкам, любителю экстрима не больше 10-12 лет. Подросток «освоил» маршрут №10 и катался по микрорайону Вагонка весь день.

Фото: паблик «Инцидент Нижний Тагил»
Эй, родители, чей «заяц» катается сегодня весь день на трамвае №10?! Вы что там за детьми-то своими совсем не следите, празднуете все?! — возмутилась местная жительница, которая и сделала фотографии.

В Нижнетагильском отделении ГАИ в очередной раз напомнили, что зацеперство является грубейшим нарушением правил и что родители ребенка-нарушителя рискуют понести суровое наказание.

Ранее в сети появилось видео смертельного опасного трюка зацепера из Нижнего Тагила.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Безопасность#ГАИ#Родители#Трамвай#Экстрим#Правонарушение#Екатеринбург#Зацепер
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