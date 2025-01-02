«Вы за детьми совсем не следите?» Малолетний заяц-зацепер катался на трамвае в Тагиле

Posted 2 января, 07:02
Published 2 января, 07:02
Modified 2 января, 07:04
Updated 2 января, 07:04
Малолетнего зацепера-правонарушителя 1 января сфотографировали тагильчане — кадрами поделился паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Судя по снимкам, любителю экстрима не больше 10-12 лет. Подросток «освоил» маршрут №10 и катался по микрорайону Вагонка весь день.
Эй, родители, чей «заяц» катается сегодня весь день на трамвае №10?! Вы что там за детьми-то своими совсем не следите, празднуете все?! — возмутилась местная жительница, которая и сделала фотографии.
В Нижнетагильском отделении ГАИ в очередной раз напомнили, что зацеперство является грубейшим нарушением правил и что родители ребенка-нарушителя рискуют понести суровое наказание.
Ранее в сети появилось видео смертельного опасного трюка зацепера из Нижнего Тагила.