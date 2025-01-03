Эксперт рассказал, как новогодние праздники отразятся на зарплате россиян

Posted 3 января, 09:24
Published 3 января, 09:24
Modified 3 января, 09:26
Updated 3 января, 09:26
Так, по словам эксперта, праздники не окажут влияние на уровень заработной платы людей, у которых есть оклад, поэтому доход в первый месяц года у них не снизится, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе сервиса SuperJob.
В случае, если человек работает по сдельной оплате труда или по часовому тарифу, изменения в размере оплаты труда возможны из-за отработанных часов в месяц или объема сделанных работ.
При этом вышеназванной категории работников работодатели должны выплатить добавочные деньги, если они не станут выходить на работу в первые дни января. Если человека привлекли к работе в такие дни, за этот период оплата должна быть в двойном размере.
Кроме того, у тех, кто работает на окладе, аванс в январе будет меньше обычного из-за праздничных дней. Однако за вторую часть месяца заработная плата будет заметно выше, поэтому в итоге оклад останется прежним.
Напомним, в конце 2024 года некоторые врачи в Верхней Пышме остались без премии вместо прибавки к зарплате.