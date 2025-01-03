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Posted 3 января, 08:06

Published 3 января, 08:06

Modified 3 января, 08:09

Updated 3 января, 08:09

Из-за оттепели в Новоуральске закрыли ледяные горки

Из-за оттепели в Новоуральске закрыли ледяные горки

3 января 2025, 08:06
Фото: 1MI.
В Новоуральске из-за потепления закрыли ледяные горки в Парке культуры и отдыха.

Один из местных жителей рассказал, что привел дочку в ледовый городок покататься на горке, однако катание на ней было запрещено, пишет Ура.ру.

Объявление о временном закрытии горок из-за плюсовой температуры было опубликовано в группе ВКонтакте новоуральского ЦПКиО. Когда в регионе похолодает — горки снова откроются.

Напомним, 26 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле был открыт ледовый городок, расположенный на Театральной площади.

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