Из-за оттепели в Новоуральске закрыли ледяные горки

Posted 3 января, 08:06
Published 3 января, 08:06
Modified 3 января, 08:09
Updated 3 января, 08:09
Один из местных жителей рассказал, что привел дочку в ледовый городок покататься на горке, однако катание на ней было запрещено, пишет Ура.ру.
Объявление о временном закрытии горок из-за плюсовой температуры было опубликовано в группе ВКонтакте новоуральского ЦПКиО. Когда в регионе похолодает — горки снова откроются.
Напомним, 26 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле был открыт ледовый городок, расположенный на Театральной площади.