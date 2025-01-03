Коммунальщики в Нижнем Тагиле продолжают устранять аварию на ГГМ

Posted 3 января, 06:34
Published 3 января, 06:34
Modified 3 января, 06:36
Updated 3 января, 06:36
Канализационные стоки в городское водохранилище сейчас не попадают, сточные воды из колодца не выходят, рассказали в пресс-службе «Водоканала-НТ».
Ежедневно специалисты продолжают отбирать пробы. Результаты положительные. На месте ЧП рабочие ведут раскопку. Работы осложняются высоковольтными проводами и магистральной теплотрассой.
Напомним, канализационные стоки прорвало 25 декабря 2024 года из-за заваленного камнями магистрального коллектора.