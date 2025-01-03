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Posted 3 января, 06:34

Published 3 января, 06:34

Modified 3 января, 06:36

Updated 3 января, 06:36

Коммунальщики в Нижнем Тагиле продолжают устранять аварию на ГГМ

Коммунальщики в Нижнем Тагиле продолжают устранять аварию на ГГМ

3 января 2025, 06:34
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле продолжается ликвидация аварии на ГГМ за гипермаркетом «Лента».

Канализационные стоки в городское водохранилище сейчас не попадают, сточные воды из колодца не выходят, рассказали в пресс-службе «Водоканала-НТ».

Ежедневно специалисты продолжают отбирать пробы. Результаты положительные. На месте ЧП рабочие ведут раскопку. Работы осложняются высоковольтными проводами и магистральной теплотрассой.

Напомним, канализационные стоки прорвало 25 декабря 2024 года из-за заваленного камнями магистрального коллектора.

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