tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 января, 12:11

Published 3 января, 12:11

Modified 3 января, 12:13

Updated 3 января, 12:13

Коммунальщики в Нижнем Тагиле вышли на борьбу со снегом на дорогах

Коммунальщики в Нижнем Тагиле вышли на борьбу со снегом на дорогах

3 января 2025, 12:11
Фото: Группа ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».
Сотрудники «Тагилдорстроя» в Нижнем Тагиле очищали дороги и тротуары от выпавшего снега. Уборка проходила 3 января 2024 года.

Уборка проходила на улице Октябрьской революции около ТЦ «Кардинал» и в жилых дворах в центре города. Дорожники очищали проезжую часть, тротуары и уличные ступеньки.

Фото: Группа ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“»
Представитель АО Тагилдорстрой прислал нам фото отчёт по сегодняшней уборке дорог, — рассказали в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям““.

Напомним, 3 января 2024 года на трассе Богданович — Гарашкинское временно ограничили транспортное движение из-за осложнившейся обстановки на дороге в связи с выпавшим снегом. После уборки ограничения сняли.

Почти 300 машин расчищали свердловские дороги от снега в первый день 2025 года
Узнать подробнее
Читайте также:
Улицы Нижнего Тагила завалило снегомЗавершены ремонты дорог в Нижнем ТагилеНа ГГМ в Нижнем Тагиле будет проводиться чистка дороги
#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Город#Коммунальщики#Дороги#Снегоуборочная техника#Уборка снега#Очистка#Улицы#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика