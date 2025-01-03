Коммунальщики в Нижнем Тагиле вышли на борьбу со снегом на дорогах

Posted 3 января, 12:11
Published 3 января, 12:11
Modified 3 января, 12:13
Updated 3 января, 12:13
Уборка проходила на улице Октябрьской революции около ТЦ «Кардинал» и в жилых дворах в центре города. Дорожники очищали проезжую часть, тротуары и уличные ступеньки.
Представитель АО Тагилдорстрой прислал нам фото отчёт по сегодняшней уборке дорог, — рассказали в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям““.
Напомним, 3 января 2024 года на трассе Богданович — Гарашкинское временно ограничили транспортное движение из-за осложнившейся обстановки на дороге в связи с выпавшим снегом. После уборки ограничения сняли.