Мальчику в Свердловской области дали управлять поездом в честь Нового года

Posted 3 января, 05:35
Published 3 января, 05:35
Modified 3 января, 05:37
Updated 3 января, 05:37
Ребенок хочет стать в будущем машинистом поезда. На детской железной дороге он рассмотрел устройство транспортного средства и его состава. В связи с этим мальчику дали поуправлять настоящим транспортом, рассказал замглавы региона Алексей Шмыков.
Напомним, 31 декабря 2024 года в Екатеринбург прибыл на сказочном железнодорожном транспорте Дед Мороз, чтобы лично поздравить горожан с наступающим праздником. В поезде были отдельные вагоны для детей и для взрослых.