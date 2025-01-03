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Posted 3 января, 05:35

Published 3 января, 05:35

Modified 3 января, 05:37

Updated 3 января, 05:37

Мальчику в Свердловской области дали управлять поездом в честь Нового года

Мальчику в Свердловской области дали управлять поездом в честь Нового года

3 января 2025, 05:35
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области.
Сюжет
Новый год
Четырехлетнего мальчика из Камышлова, который хочет стать машинистом, пустили поуправлять поездом в честь Нового года.

Ребенок хочет стать в будущем машинистом поезда. На детской железной дороге он рассмотрел устройство транспортного средства и его состава. В связи с этим мальчику дали поуправлять настоящим транспортом, рассказал замглавы региона Алексей Шмыков.

Напомним, 31 декабря 2024 года в Екатеринбург прибыл на сказочном железнодорожном транспорте Дед Мороз, чтобы лично поздравить горожан с наступающим праздником. В поезде были отдельные вагоны для детей и для взрослых.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Праздник#Новый год#Поезд#Железная дорога#Мальчик#Камышлов#Мечта#Екатеринбург
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