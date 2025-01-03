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Posted 3 января, 06:13

Published 3 января, 06:13

Modified 3 января, 06:15

Updated 3 января, 06:15

Из-за погодных условий ограничено движение на участке трассы Богданович — Гарашк

На автодороге Богданович — Гарашкинское ввели временные ограничения

3 января 2025, 06:13
Фото: 1MI.

Из-за погодных условий ограничено движение на участке трассы Богданович — Гарашк

Из-за сложных метеорологических условий на трассе Богданович — Гарашкинское временно ограничено движение грузового и пассажирского транспорта. Решение было принято для обеспечения безопасности на участке от 1 до 6 километра, где высота снега превысила допустимые значения.

На автодороге Богданович — Гарашкинское, начиная с первого и заканчивая шестым километром, были введены временные ограничения на передвижение грузовиков и автобусов. Причиной таких мер стали сложные погодные условия, возникшие вследствие сильного снегопада. Высота снежного покрова на данном отрезке трассы достигла отметки свыше восьми сантиметров, что существенно затруднило движение автомобилей и создало реальную опасность для их водителей.

Кроме того, усугубляет ситуацию сильный боковой ветер, который способствует образованию больших сугробов вдоль дорог. Это делает управление транспортными средствами еще более сложным и опасным. Несмотря на введенные ограничения, легковые машины могут продолжать движение по данному участку автодороги, однако водителям рекомендуется снизить скорость и проявлять максимальную внимательность при управлении автомобилем.

Ранее стало известно, что на ЕКАДЕ из-за разлившегося топлива полностью перекрыто движение автотранспорта.

На ЕКАДе из-за разлившегося топлива полностью перекрыто движение
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