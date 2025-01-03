На автодороге Богданович — Гарашкинское ввели временные ограничения

Posted 3 января, 06:13
Published 3 января, 06:13
Modified 3 января, 06:15
Updated 3 января, 06:15
На автодороге Богданович — Гарашкинское, начиная с первого и заканчивая шестым километром, были введены временные ограничения на передвижение грузовиков и автобусов. Причиной таких мер стали сложные погодные условия, возникшие вследствие сильного снегопада. Высота снежного покрова на данном отрезке трассы достигла отметки свыше восьми сантиметров, что существенно затруднило движение автомобилей и создало реальную опасность для их водителей.
Кроме того, усугубляет ситуацию сильный боковой ветер, который способствует образованию больших сугробов вдоль дорог. Это делает управление транспортными средствами еще более сложным и опасным. Несмотря на введенные ограничения, легковые машины могут продолжать движение по данному участку автодороги, однако водителям рекомендуется снизить скорость и проявлять максимальную внимательность при управлении автомобилем.
Ранее стало известно, что на ЕКАДЕ из-за разлившегося топлива полностью перекрыто движение автотранспорта.