На автодороге Богданович — Гарашкинское ввели временные ограничения

Кроме того, усугубляет ситуацию сильный боковой ветер, который способствует образованию больших сугробов вдоль дорог. Это делает управление транспортными средствами еще более сложным и опасным. Несмотря на введенные ограничения, легковые машины могут продолжать движение по данному участку автодороги, однако водителям рекомендуется снизить скорость и проявлять максимальную внимательность при управлении автомобилем.