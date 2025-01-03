На напавшего на фельдшера в Североуральске возбудили уголовное дело

Posted 3 января, 05:43
Published 3 января, 05:43
Modified 3 января, 05:45
Updated 3 января, 05:45
Трое из компании отделались административкой, но на четвертого участника по фамилии Буров возбуждено дело по уголовной статье. Известно, что у мужчины это будет уже десятая судимость.
В тот день пострадала фельдшер скорой помощи, девушке 31 год. На очередном вызове бригада столкнулась с пьяной компанией из четырех человек. Один из неадекватных ее участников отобрал у медицинского работника чемодан с медицинской укладкой и проломил врачу голову.