На напавшего на фельдшера в Североуральске возбудили уголовное дело

В тот день пострадала фельдшер скорой помощи, девушке 31 год. На очередном вызове бригада столкнулась с пьяной компанией из четырех человек. Один из неадекватных ее участников отобрал у медицинского работника чемодан с медицинской укладкой и проломил врачу голову.