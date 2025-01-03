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Posted 3 января, 05:43

Published 3 января, 05:43

Modified 3 января, 05:45

Updated 3 января, 05:45

На напавшего на фельдшера в Североуральске возбудили уголовное дело

На напавшего на фельдшера в Североуральске возбудили уголовное дело

3 января 2025, 05:43
Фото: 1MI.
На виновника нападения на фельдшера в Североуральске возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета, сам инцидент произошел еще 1 января.

Трое из компании отделались административкой, но на четвертого участника по фамилии Буров возбуждено дело по уголовной статье. Известно, что у мужчины это будет уже десятая судимость.

В тот день пострадала фельдшер скорой помощи, девушке 31 год. На очередном вызове бригада столкнулась с пьяной компанией из четырех человек. Один из неадекватных ее участников отобрал у медицинского работника чемодан с медицинской укладкой и проломил врачу голову.

Фельдшеру скорой помощи из Североуральска проломили голову чемоданом
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