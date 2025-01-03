На СВО погиб рабочий из Нижнего Тагила

Во время выполнения боевого задания в зоне СВО погиб житель Нижнего Тагила Алексей Пальцев. Тагильчанин пал в бою под Курском. Служил Алексей в составе штурмовой бригады. 8 декабря в Новоивановке на его отряд была совершена атака дронов.

8 января тагильскому бойцу исполнилось бы 40 лет. Мужчину наградили орденом Мужества посмертно. Алексей Пальцев добровольно ушел на специальную военную операцию в сентябре 2024 года. Дома героя остались ждать бабушка, родители и 5-летняя дочь. Мужчина учился в Нижнетагильском строительном колледже. Год работал в пожарной части № 15. Во время срочной службы побывал на Сахалине. На гражданке работал в литейном цехе Уралвагонзавода. Последнее его место работы — должность ремонтника оборудования на химзаводе «Планта». Проводить Алексея Пальцева в последний путь родные собираются в большом зале похоронного дома «Реквием», который находится по адресу: улица Челюскинцев, дом № 47, 8 января 2025 года в 11:30, сообщили TagilCity.ru в похоронном бюро «Реквием». Ранее стало известно как еще один Уралец, но на этот раз родом из Челябинска погиб перед самым своим днем рождения. Молодому человеку могло исполнится 27 лет. Из Болливуда ушел на СВО: 26-летний уралец погиб в бою накануне дня рождения Узнать подробнее Читайте также: «Истории до слез». Омбудсмен рассказала о вернувшихся из плена свердловчанах Вдове бойца СВО из Среднеуральска начисляли квартплату за девять «мертвых душ»