На СВО погиб рабочий из Нижнего Тагила

Posted 3 января, 11:14
Published 3 января, 11:14
Modified 3 января, 11:16
Updated 3 января, 11:16
8 января тагильскому бойцу исполнилось бы 40 лет. Мужчину наградили орденом Мужества посмертно. Алексей Пальцев добровольно ушел на специальную военную операцию в сентябре 2024 года. Дома героя остались ждать бабушка, родители и 5-летняя дочь.
Мужчина учился в Нижнетагильском строительном колледже. Год работал в пожарной части № 15. Во время срочной службы побывал на Сахалине. На гражданке работал в литейном цехе Уралвагонзавода. Последнее его место работы — должность ремонтника оборудования на химзаводе «Планта».
Проводить Алексея Пальцева в последний путь родные собираются в большом зале похоронного дома «Реквием», который находится по адресу: улица Челюскинцев, дом № 47, 8 января 2025 года в 11:30, сообщили TagilCity.ru в похоронном бюро «Реквием».
Ранее стало известно как еще один Уралец, но на этот раз родом из Челябинска погиб перед самым своим днем рождения. Молодому человеку могло исполнится 27 лет.