На вокзале в Екатеринбурге массово задерживаются междугородние автобусные рейсы

Posted 3 января, 07:15
Published 3 января, 07:15
Modified 3 января, 07:17
Updated 3 января, 07:17
По словам очевидца, отмены происходят из-за того, что в праздничные дни некому работать. Так, в Талице 1 января не было ни одного рейса, а 2 числа было два рейса, пишет Ура.ру.
С начала праздников были отменены маршруты в Заречный, Арамиль, Дегтярск и другие населенные пункты. Кроме того, задерживается отправление автобусов в Челябинск.
Напомним, 28 декабря 2024 года в Екатеринбурге были задержаны несколько авиарейсов в Стамбул, Санкт-Петербург и Москву.