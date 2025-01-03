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Posted 3 января, 07:15

Published 3 января, 07:15

Modified 3 января, 07:17

Updated 3 января, 07:17

На вокзале в Екатеринбурге массово задерживаются междугородние автобусные рейсы

На вокзале в Екатеринбурге массово задерживаются междугородние автобусные рейсы

3 января 2025, 07:15
Фото: 1MI.
Пассажиры на Южном вокзале в Екатеринбурге не могут уехать в другие населенные пункты из-за массовых переносов и отмен автобусных рейсов.

По словам очевидца, отмены происходят из-за того, что в праздничные дни некому работать. Так, в Талице 1 января не было ни одного рейса, а 2 числа было два рейса, пишет Ура.ру.

С начала праздников были отменены маршруты в Заречный, Арамиль, Дегтярск и другие населенные пункты. Кроме того, задерживается отправление автобусов в Челябинск.

Напомним, 28 декабря 2024 года в Екатеринбурге были задержаны несколько авиарейсов в Стамбул, Санкт-Петербург и Москву.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Автобус#Пассажиры#Общественный транспорт#Рейсы#Междугородние рейсы#Екатеринбург#Александр Бастрыкин
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