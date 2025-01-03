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Posted 3 января, 07:22

Published 3 января, 07:22

Modified 3 января, 07:24

Updated 3 января, 07:24

Петарда взорвалась в руках ребенка в Екатеринбурге

Петарда взорвалась в руках ребенка в Екатеринбурге

3 января 2025, 07:22
Фото: Изображение Midjourney.
Новогодние праздники в Екатеринбурге омрачились неприятным инцидентом: в руках у местного мальчика взорвалась петарда. Произошло это на улице Надеждинской, 12. Ребенку срочно потребовалась медицинская помощь, и сейчас он находится под наблюдением врачей в детской больнице №9.

На улице Надеждинской, 12, в руках у мальчика взорвалась петарда. К счастью, ребёнок был оперативно доставлен в детскую больницу №9, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

По информации, предоставленной каналом «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга», состояние пострадавшего оценивается как стабильное, но требует дальнейшего наблюдения специалистов. Врачи делают все возможное, чтобы минимизировать последствия полученных ожогов и обеспечить ребенку полное выздоровление.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге закрывают точки незаконной продажи пиротехники.

Закрыто еще 2 ларька: в Екатеринбурга объявили войну незаконной торговле пиротехникой
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