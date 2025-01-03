Петарда взорвалась в руках ребенка в Екатеринбурге

Posted 3 января, 07:22
Published 3 января, 07:22
Modified 3 января, 07:24
Updated 3 января, 07:24
На улице Надеждинской, 12, в руках у мальчика взорвалась петарда. К счастью, ребёнок был оперативно доставлен в детскую больницу №9, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
По информации, предоставленной каналом «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга», состояние пострадавшего оценивается как стабильное, но требует дальнейшего наблюдения специалистов. Врачи делают все возможное, чтобы минимизировать последствия полученных ожогов и обеспечить ребенку полное выздоровление.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге закрывают точки незаконной продажи пиротехники.