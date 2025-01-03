Петарда взорвалась в руках ребенка в Екатеринбурге

Новогодние праздники в Екатеринбурге омрачились неприятным инцидентом: в руках у местного мальчика взорвалась петарда. Произошло это на улице Надеждинской, 12. Ребенку срочно потребовалась медицинская помощь, и сейчас он находится под наблюдением врачей в детской больнице №9.

Подпишитесь