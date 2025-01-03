Политические итоги 2024 года: повышение тарифов ЖКХ, страдающая экология и СВО

В начале года действующий депутат гордумы Никита Беркутов между делом предложил увеличить финансирование программы «Депутатский миллион» на два, что позволит решить как можно больше проблем избирателей. Дело, конечно, хорошее, ведь популярной статьей расходов на этом уровне является ремонт школ и дошкольных учреждений. Однако не секрет, что «миллион» — также выделяется из бюджета города, а не из личных средств депутатов, а распоряжаются они этими деньгами, по большей части, в пользу подшефных учреждений (где поддерживают того или иного депутата, к примеру, размещая его фото на доске почета). Хотя, какая разница, если в итоге отремонтированы учреждения, куда ходят наши дети?