Политические итоги 2024 года: повышение тарифов ЖКХ, страдающая экология и СВО

Posted 3 января, 07:43
Published 3 января, 07:43
Modified 3 января, 07:46
Updated 3 января, 07:46
25 депутатов, ставшие народными избранниками после выборов в 2022 году, продолжали свою работу на протяжении 2024 года. Самой громкой темой, вызвавшей всеобщее волнение тагильчан, стало повышение тарифов на ЖКХ. Депутаты городской думы предлагали установить рекордный предельный индекс платы граждан за услуги ЖКХ — до 18,1%. Чиновники и представители ресурсоснабжающих компаний поясняли, что сфера ЖКХ терпит убытки и вовсе не может обеспечить свои операционные расходы. А повышение, которое позже стали лоббировать и депутаты, помогло бы решить часть вопросов.
Однако в конце ноября в правительстве РФ утвердили повышение тарифов на ЖКХ для нашего региона — 13% с возможным отклонением на 2,1%.
В феврале 2024 года — в год своего переизбрания — в Нижний Тагил приезжал Владимир Путин. Он посетил не только УВЗ, но и школу №32. Во второй точке его встречала депутат Галина Масликова — директор учебного заведения. Очевидно, что для народной избранницы это был весьма значимый момент — как для депутата, так и для руководителя школы. На парте, где посидел президент РФ, появилась памятная табличка.
Под конец уходящего года в Нижнем Тагиле подробно обсудили проблемы медицины: к депутатам приезжал советник министра здравоохранения и рассказывал о задачах сферы на будущих год и достижениях прошлых лет.
Депутаты мягко намекнули, что отсутствие детской травматологии в городе это «неправильно» и также предложили решить вопрос с неработающим глазным травмпунктом. Не обошли стороной и долгострой — детскую многопрофильную больницу.
Вместе с тем, народные избранники настаивали на том, чтобы отложить идею строительства в Нижнем Тагиле нового вуза. По их мнению, стоит помогать уже имеющимся образовательным учреждениям.
Экс-депутат гордумы Леонид Мартюшев не выдержал ситуацию с выбросами и опубликовал в социальных сетях пост, в котором сообщил, что пожаловался природоохранному прокурору Григорию Битюкову на влияние ЕВРАЗ НТМК на экологию города. Он также просил высказать его свою личную позицию.
Личной позиции в ответе Леонид Владимирович, конечно, не дождался. Прокурор в официальном письме отправил активиста в полицию, ведь это их задача — проверять нарушения законодательства.
Интересно, что несколькими месяцами ранее на одном из заседаний думы народные избранники, заслушивая стратегию развития города, перечисляли причины, по которым тагильчане уезжают из промышленного города. Среди этих причин они только последним делом упомянули экологию. Именно замдиректора УВЗ по персоналу Ирина Артамонова, которая «вспомнила» об этой причине, добавила, что остальные проблемы являются лишь прицепом к тому, из-за чего уезжают люди.
Вообще, депутаты гордумы по понятным причинам редко упоминают об экологической ситуации в городе. Гораздо чаще это делают те же «Уральские пельмени».
В минувшем году народные избранники принимали активное участие в помощи бойцам СВО. Мы не будем перечислять все акции по сбору гуманитарного груза, а вспомним только самые яркие события, о которых писал TagilCity.ru.
Депутат Андрей Шерстобитов провел полгода в Луганске, где он в военном госпитале делал сложнейшие операции. «Было непривычно и тяжело», — так охарактеризовал кардиохирург свою поездку. Также в зону СВО намеревался в очередной раз отправиться депутат думы Екатеринбурга Станислав Киселев.
А тагильские депутаты с УВЗ и ЕВРАЗ Павел Колпаков и Гаджи Абдулов летом отправили автомобиль вкупе с другой гуманитарной помощью.
Добавим, что на фоне политической ситуации, связанной с СВО, под санкции ЕС попал тагильский депутат Дмитрий Скоропупов, гендиректор «Уралкриомаш».
Не обойти вниманием и позитивное событие — появление в составе Нижнего Тагила нового поселка городского типа «Сокол». Учреждением этого ПГТ занимались не только городские депутаты, но и парламентарии Законодательного собрания. О том, что меняется в некогда военном городке, мы узнаем уже в новом году.
В начале года действующий депутат гордумы Никита Беркутов между делом предложил увеличить финансирование программы «Депутатский миллион» на два, что позволит решить как можно больше проблем избирателей. Дело, конечно, хорошее, ведь популярной статьей расходов на этом уровне является ремонт школ и дошкольных учреждений. Однако не секрет, что «миллион» — также выделяется из бюджета города, а не из личных средств депутатов, а распоряжаются они этими деньгами, по большей части, в пользу подшефных учреждений (где поддерживают того или иного депутата, к примеру, размещая его фото на доске почета). Хотя, какая разница, если в итоге отремонтированы учреждения, куда ходят наши дети?
В думе Екатеринбурга предложили отправлять в зону СВО электросамокаты, на которые есть спрос. Также туда, по предложению депутата Артура Зиганшина, нужно отправлять бездомных собак.
По мнению депутата думы Екатеринбурга Михаила Матвеева, местных школьников стоит отправлять на грядки. По всей видимости, это позволит удешевить стоимость школьных обедов и проводить практику для агроклассов.
В течение года в Екатеринбурге обсуждали неравенство районов. Депутаты возмущались, что Академическим районом власти занимаются больше, чем другими. Позже депутат Андрей Колесников вообще предложил отделить Академ от города, назвав балластом для бюджета.
Россиянам периодически указывают, как и когда обзаводиться детьми. Так, депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева призвала девушек рожать в 18 лет. А свердловчанок призвали срочно рожать рабочую силу, которая в дефиците, — сварщиков и маляров.