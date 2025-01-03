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Posted 3 января, 11:29

Published 3 января, 11:29

Modified 3 января, 11:31

Updated 3 января, 11:31

Школьница в Екатеринбурге украла из ПВЗ Wildberries товар на десятки тысяч рублей

Школьница в Екатеринбурге украла из ПВЗ Wildberries товар на десятки тысяч рублей

3 января 2025, 11:29
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге 16-летняя девушка, работавшая в ПВЗ Wildberries, украла товар по наводке своей мамы. Инцидент произошел на улице 40-летия Октября.

По словам владелицы пункта выдачи, девушка пришла работать осенью 2024 года. В декабре начались кражи. Вскоре другие сотрудники ПВЗ заметили, что она носит вещи, которые попадали на возврат в ее смены, пишет Ура.ру.

В конце декабря предпринимательница написала заявления в полицию на сотрудницу о краже товара на 38 тысяч рублей и на ее мать о краже на 20 тысяч. Правоохранители в течение суток на заявления не реагировали, а затем участковая вызвала в ПВЗ наряд Росгвардии.

После этого они отправились домой к девушке. Ее мама говорила, что о данной ситуации ничего не знает и что ее дочь уволили. Однако у нее остались ключи от офиса, и бывшую сотрудницу просили их вернуть. Также выяснилось, что мать тоже имеет отношение к кражам. Она украла носки, кофты, шуруповерт и другие товары.

Сотрудники полиции опросили девушку и ее мать, однако, по словам предпринимательницы, сейчас расследование дальше не продвигается.

Напомним, 31 декабря 2024 года житель Нижнего Тагила украл из пункта выдачи Wildberries игровое кресло.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Криминал#Кража#ЧП#Пункт выдачи#Товар#18+#Екатеринбург#Wildberries#Инцидент
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