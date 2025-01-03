Школьница в Екатеринбурге украла из ПВЗ Wildberries товар на десятки тысяч рублей

После этого они отправились домой к девушке. Ее мама говорила, что о данной ситуации ничего не знает и что ее дочь уволили. Однако у нее остались ключи от офиса, и бывшую сотрудницу просили их вернуть. Также выяснилось, что мать тоже имеет отношение к кражам. Она украла носки, кофты, шуруповерт и другие товары.