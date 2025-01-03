Школьница в Екатеринбурге украла из ПВЗ Wildberries товар на десятки тысяч рублей

Posted 3 января, 11:29
Published 3 января, 11:29
Modified 3 января, 11:31
Updated 3 января, 11:31
По словам владелицы пункта выдачи, девушка пришла работать осенью 2024 года. В декабре начались кражи. Вскоре другие сотрудники ПВЗ заметили, что она носит вещи, которые попадали на возврат в ее смены, пишет Ура.ру.
В конце декабря предпринимательница написала заявления в полицию на сотрудницу о краже товара на 38 тысяч рублей и на ее мать о краже на 20 тысяч. Правоохранители в течение суток на заявления не реагировали, а затем участковая вызвала в ПВЗ наряд Росгвардии.
После этого они отправились домой к девушке. Ее мама говорила, что о данной ситуации ничего не знает и что ее дочь уволили. Однако у нее остались ключи от офиса, и бывшую сотрудницу просили их вернуть. Также выяснилось, что мать тоже имеет отношение к кражам. Она украла носки, кофты, шуруповерт и другие товары.
Сотрудники полиции опросили девушку и ее мать, однако, по словам предпринимательницы, сейчас расследование дальше не продвигается.
Напомним, 31 декабря 2024 года житель Нижнего Тагила украл из пункта выдачи Wildberries игровое кресло.