tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 января, 10:50

Published 3 января, 10:50

Modified 3 января, 10:52

Updated 3 января, 10:52

Стало известно, почему компания в Североуральске напала на фельдшера

Стало известно, почему компания в Североуральске напала на фельдшера

3 января 2025, 10:50
Фото: 1MI.
Стала известна причина нападения пьяной компании на фельдшера скорой помощи в Североуральске. Сообщается, что конфликт произошел из-за детской коляски.

По словам коллег пострадавшей девушки, пока она находилась у пациента, компания стала приставать к водителю служебной машины из-за того, что транспорт преградил путь детской коляске, пишет Ура.ру.

Водитель в какой-то момент решил объехать в здание, однако в это время из дома вышла врач и агрессивные молодые люди напали на нее.

Напомним, пострадавшая в результате нападения получила травму головы и оказалась в больнице. В отношении одного из нападавших возбудили уголовное дело.

На напавшего на фельдшера в Североуральске возбудили уголовное дело
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяный житель Нижнего Тагила избил студента на Вагонке из-за его прическиПенсионерка избила тростью подростка в Каменске-УральскомФельдшеру скорой помощи из Североуральска проломили голову чемоданом
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Североуральск#Нападение#ЧП#Конфликт#Компания#Фельдшер#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика