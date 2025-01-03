Стало известно, почему компания в Североуральске напала на фельдшера

Posted 3 января, 10:50
Published 3 января, 10:50
Modified 3 января, 10:52
Updated 3 января, 10:52
По словам коллег пострадавшей девушки, пока она находилась у пациента, компания стала приставать к водителю служебной машины из-за того, что транспорт преградил путь детской коляске, пишет Ура.ру.
Водитель в какой-то момент решил объехать в здание, однако в это время из дома вышла врач и агрессивные молодые люди напали на нее.
Напомним, пострадавшая в результате нападения получила травму головы и оказалась в больнице. В отношении одного из нападавших возбудили уголовное дело.