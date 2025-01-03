В Екатеринбурге запретили въезжать в Исторический сквер

Posted 3 января, 07:40
Published 3 января, 07:40
Modified 3 января, 07:42
Updated 3 января, 07:42
Горожане много раз жаловались на автомобили, которые въезжают в сквер, из-за чего приходилось парковаться около архитектурного Музея УрГАХУ. В связи с этим въезд ограничили, рассказал общественник Дмитрий Москвин в своем Telegram-канале.
В администрации города рассказали, что полностью оградить сквер от машин не удастся, так как в этом случае будет помеха для уборочной техники и для машин, которые привозят техническое оборудование в праздничные дни.
Напомним, до конца 2024 года в Нижнем Тагиле были запрещены остановка и стоянка машин на Вагонке.