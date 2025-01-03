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Posted 3 января, 07:40

Published 3 января, 07:40

Modified 3 января, 07:42

Updated 3 января, 07:42

В Екатеринбурге запретили въезжать в Исторический сквер

В Екатеринбурге запретили въезжать в Исторический сквер

3 января 2025, 07:40
Фото: Telegram-канал «Коренной екатеринбуржец».
В Екатеринбурге ввели запрет на въезд в Исторический сквер со стороны улицы Малышева.

Горожане много раз жаловались на автомобили, которые въезжают в сквер, из-за чего приходилось парковаться около архитектурного Музея УрГАХУ. В связи с этим въезд ограничили, рассказал общественник Дмитрий Москвин в своем Telegram-канале.

В администрации города рассказали, что полностью оградить сквер от машин не удастся, так как в этом случае будет помеха для уборочной техники и для машин, которые привозят техническое оборудование в праздничные дни.

Напомним, до конца 2024 года в Нижнем Тагиле были запрещены остановка и стоянка машин на Вагонке.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Администрация#Запрет#Ограничения#Екатеринбург#Автомобили#Исторический сквер
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