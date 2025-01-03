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Posted 3 января, 05:51

Published 3 января, 05:51

Modified 3 января, 05:53

Updated 3 января, 05:53

Жители Верхней Салды пожаловались на отсутствие света в жилом дворе

Жители Верхней Салды пожаловались на отсутствие света в жилом дворе

3 января 2025, 05:51
Фото: Изображение Midjourney.
Жители Верхней Салды рассказали об отсутствии освещения во дворе на улице Энгельса. Фонари не светят с 15 ноября 2024 года.

По словам местной жительницы, горожане не раз обращались в мэрию, однако в ответ предлагали обратиться в УК или сообщали, что передали информацию «ответственным службам». При этом света во дворе до сих пор нет, рассказали в группе ВКонтакте «вСалде».

Почему-то решили что в районе Энгельса 68/2 освещение не требуется. Чего ждём? Или от гирлянд и так светло? — говорит горожанка.

Напомним, в Нижнем Тагиле жители одного из домов на Вые пожаловались на отсутствие тепла из-за коммунальной аварии. Реакции от управляющей компании нет.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Обращение#Мэрия#УК#Освещение#Жалобы#Екатеринбург#Верхняя Салда#Горожане
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