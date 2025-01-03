Жители Верхней Салды пожаловались на отсутствие света в жилом дворе

Posted 3 января, 05:51
Published 3 января, 05:51
Modified 3 января, 05:53
Updated 3 января, 05:53
По словам местной жительницы, горожане не раз обращались в мэрию, однако в ответ предлагали обратиться в УК или сообщали, что передали информацию «ответственным службам». При этом света во дворе до сих пор нет, рассказали в группе ВКонтакте «вСалде».
Почему-то решили что в районе Энгельса 68/2 освещение не требуется. Чего ждём? Или от гирлянд и так светло? — говорит горожанка.
Напомним, в Нижнем Тагиле жители одного из домов на Вые пожаловались на отсутствие тепла из-за коммунальной аварии. Реакции от управляющей компании нет.