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Posted 4 января, 13:28

Published 4 января, 13:28

Modified 4 января, 13:30

Updated 4 января, 13:30

В Екатеринбурге задержали двух подростков, планировавших теракт

17-летние екатеринбуржцы создали бомбу и готовили теракт

4 января 2025, 13:28
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге задержали двух подростков, планировавших теракт

В Свердловской области задержали двух несовершеннолетних, готовивших теракт из самодельных бомб.

СУ СК России по Свердловской области сообщает о задержании двух жителей Екатеринбурга, готовящих теракт. Обоим не было 18 лет.

Сообщники купили все необходимое для того, чтобы создать бомбу и самостоятельно изготовили ее. Кроме того им удалось сделать электродетонатор. Все это один из екатеринбуржцев носил в портфеле, пока их не схватили сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, один из террористов принимал участие в поджоге автомобиля полиции в декабре 2024 года.

В данный момент уже заведено уголовное дело, совершаются дополнительные действия следствия, которые позволят найти больше доказательств и уточнить все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники правоохранительных органов уже провели осмотр места происшествия, допросили нескольких свидетелей и назначили нужные экспертизы. Следователи СКР планируют вскоре подать в суд ходатайство о заключении задержанных под стражу.

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