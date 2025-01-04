17-летние екатеринбуржцы создали бомбу и готовили теракт

Сообщники купили все необходимое для того, чтобы создать бомбу и самостоятельно изготовили ее. Кроме того им удалось сделать электродетонатор. Все это один из екатеринбуржцев носил в портфеле, пока их не схватили сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, один из террористов принимал участие в поджоге автомобиля полиции в декабре 2024 года.