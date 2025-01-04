17-летние екатеринбуржцы создали бомбу и готовили теракт

Posted 4 января, 13:28
Published 4 января, 13:28
Modified 4 января, 13:30
Updated 4 января, 13:30
СУ СК России по Свердловской области сообщает о задержании двух жителей Екатеринбурга, готовящих теракт. Обоим не было 18 лет.
Сообщники купили все необходимое для того, чтобы создать бомбу и самостоятельно изготовили ее. Кроме того им удалось сделать электродетонатор. Все это один из екатеринбуржцев носил в портфеле, пока их не схватили сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, один из террористов принимал участие в поджоге автомобиля полиции в декабре 2024 года.
В данный момент уже заведено уголовное дело, совершаются дополнительные действия следствия, которые позволят найти больше доказательств и уточнить все обстоятельства произошедшего.
Сотрудники правоохранительных органов уже провели осмотр места происшествия, допросили нескольких свидетелей и назначили нужные экспертизы. Следователи СКР планируют вскоре подать в суд ходатайство о заключении задержанных под стражу.