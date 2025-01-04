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Posted 4 января, 08:36

Published 4 января, 08:36

Modified 4 января, 08:38

Updated 4 января, 08:38

В Нижнем Тагиле продолжают улучшать экологию города и снижать вредные выбросы

962 дома в Нижнем Тагиле подключат к газу в рамках проекта «Чистый воздух»

4 января 2025, 08:36

В Нижнем Тагиле продолжают улучшать экологию города и снижать вредные выбросы

В 2025 году в рамках проекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле планируется перевести на газ 962 жилых дома. Проект нацелен на снижение общего объема вредных выбросов в атмосферу, включая опасные вещества. Город активно участвует в федеральном проекте «Чистый воздух».

Федеральный проект «Чистый воздух» направлен на улучшение экологической обстановки в городах, входящих в список наиболее загрязненных регионов страны. Одним из таких городов является Нижний Тагил. В результате выполнения программы ожидается значительное сокращение уровня загрязнения воздуха за счет перевода жилого фонда на природный газ и модернизации промышленных предприятий.

Одним из ключевых направлений работы стало подключение к газоснабжению 962 домов в Нижнем Тагиле. Это существенно уменьшит количество выбросов от использования твердых видов топлива, таких как уголь и дрова, которые традиционно использовались для отопления частных домов.

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Кроме того, в рамках проекта были проведены значительные мероприятия по обновлению городской инфраструктуры. Например, был модернизирован трамвайный парк, что позволило улучшить транспортную доступность и сократить выбросы углекислого газа от автомобильного транспорта. Также была проведена реконструкция пяти газовых котельных, что сделало их работу более эффективной и менее вредной для окружающей среды.

Ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев во время прямой линии рассказал о планах по газификации региона.

Евгений Куйвашев рассказал на прямой линии о планах газификации в регионе
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