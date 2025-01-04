962 дома в Нижнем Тагиле подключат к газу в рамках проекта «Чистый воздух»

Posted 4 января, 08:36
Published 4 января, 08:36
Modified 4 января, 08:38
Updated 4 января, 08:38
Федеральный проект «Чистый воздух» направлен на улучшение экологической обстановки в городах, входящих в список наиболее загрязненных регионов страны. Одним из таких городов является Нижний Тагил. В результате выполнения программы ожидается значительное сокращение уровня загрязнения воздуха за счет перевода жилого фонда на природный газ и модернизации промышленных предприятий.
Одним из ключевых направлений работы стало подключение к газоснабжению 962 домов в Нижнем Тагиле. Это существенно уменьшит количество выбросов от использования твердых видов топлива, таких как уголь и дрова, которые традиционно использовались для отопления частных домов.
Кроме того, в рамках проекта были проведены значительные мероприятия по обновлению городской инфраструктуры. Например, был модернизирован трамвайный парк, что позволило улучшить транспортную доступность и сократить выбросы углекислого газа от автомобильного транспорта. Также была проведена реконструкция пяти газовых котельных, что сделало их работу более эффективной и менее вредной для окружающей среды.
Ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев во время прямой линии рассказал о планах по газификации региона.