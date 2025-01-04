962 дома в Нижнем Тагиле подключат к газу в рамках проекта «Чистый воздух»

Кроме того, в рамках проекта были проведены значительные мероприятия по обновлению городской инфраструктуры. Например, был модернизирован трамвайный парк, что позволило улучшить транспортную доступность и сократить выбросы углекислого газа от автомобильного транспорта. Также была проведена реконструкция пяти газовых котельных, что сделало их работу более эффективной и менее вредной для окружающей среды.