Автобус OZON вылетел с ЕКАДа на высокой скорости

Posted 4 января, 10:43
Published 4 января, 10:43
Modified 4 января, 15:52
Updated 4 января, 15:52
На Екатеринбургской кольцевой автодороге автобус, внутри которого находились сотрудники компании OZON, попал в ДТП. Водитель разогнался до высокой скорости и не смог справиться с управлением машины, в результате чего врезался в ограждение.
Сотрудники ГИБДД уже посетили место происшествия и уточняют детали произошедшего. Далее будут проведены дополнительные проверки, после которых примут процессуальное решение, сообщает telegram-канал «Ural Mash».
4 января автобус перевозчика-партнера вез сотрудников и подрядчиков Ozon от логистического комплекса компании в Первоуральск. К несчастью, он попал в ДТП: причиной стали заносы на дороге. На место оперативно прибыли работники скорой помощи и ГАИ. Две женщины были госпитализированы, сейчас с ними в больнице находятся сотрудник маркетплейса и представитель компании-перевозчика, — делится подробностями с редакцией TagilCity.ru представитель пресс-службы OZON Мария.
Машина ударилась дном и застряла. Среди пассажиров есть пострадавшие. По предварительным данным, один из них получил перелом в трех местах. Еще один из пострадавших в ДТП повредил внутренние органы. Сейчас все находятся в медицинском учреждении в столице Среднего Урала.
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