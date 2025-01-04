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Posted 4 января, 10:43

Published 4 января, 10:43

Modified 4 января, 15:52

Updated 4 января, 15:52

Автобус OZON вылетел с ЕКАДа на высокой скорости

Автобус OZON вылетел с ЕКАДа на высокой скорости

4 января 2025, 10:43
Фото: telegram-канал «Инцидент | Первоуральск».
4 января 2025 года водитель автобуса OZON не справился с управлением на ЕКАДе и влетел в ограждение. Есть пострадавшие.

На Екатеринбургской кольцевой автодороге автобус, внутри которого находились сотрудники компании OZON, попал в ДТП. Водитель разогнался до высокой скорости и не смог справиться с управлением машины, в результате чего врезался в ограждение.

Сотрудники ГИБДД уже посетили место происшествия и уточняют детали произошедшего. Далее будут проведены дополнительные проверки, после которых примут процессуальное решение, сообщает telegram-канал «Ural Mash».

4 января автобус перевозчика-партнера вез сотрудников и подрядчиков Ozon от логистического комплекса компании в Первоуральск. К несчастью, он попал в ДТП: причиной стали заносы на дороге. На место оперативно прибыли работники скорой помощи и ГАИ. Две женщины были госпитализированы, сейчас с ними в больнице находятся сотрудник маркетплейса и представитель компании-перевозчика, — делится подробностями с редакцией TagilCity.ru представитель пресс-службы OZON Мария.

Машина ударилась дном и застряла. Среди пассажиров есть пострадавшие. По предварительным данным, один из них получил перелом в трех местах. Еще один из пострадавших в ДТП повредил внутренние органы. Сейчас все находятся в медицинском учреждении в столице Среднего Урала.

Ранее в Нижнем Тагиле пьяная женщина без прав и номеров устроила ночной заезд.

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#Агата Королева#Общество#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Автобус#Водитель#ЕКАД#Водители автобусов#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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