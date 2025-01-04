Автобус OZON вылетел с ЕКАДа на высокой скорости

Машина ударилась дном и застряла. Среди пассажиров есть пострадавшие. По предварительным данным, один из них получил перелом в трех местах. Еще один из пострадавших в ДТП повредил внутренние органы. Сейчас все находятся в медицинском учреждении в столице Среднего Урала.