tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 января, 08:26

Published 4 января, 08:26

Modified 4 января, 08:28

Updated 4 января, 08:28

Стали известны подробности экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»

«Бегите от самолета»: в Египте экстренно посадили аэроплан «Уральских авиалиний»

4 января 2025, 08:26
Фото: 1MI.

Стали известны подробности экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»

Пассажиры самолета «Уральских авиалиний», который пришлось экстренно посадить из-за поломки двигателя, паниковали после неожиданного звука.

Пилоты борта «Уральских авиалиний» экстренно посадили самолет, летевший по маршруту Шарм-эш-Шейх — Екатеринбург, из-за неисправности двигателя. Воздушное судно остановили после срабатывания сигнализации в аэропорту Египта. Туристов направили в гостиницу на время подготовки другого самолета.

Житель Екатеринбурга, находившийся на борту аварийного самолета, рассказал, что после начала полета был слышен звук открытия шасси слева. После этого сотрудники «Уральских авиалиний» провели инструктаж об аварийных выходах и предупредили о посадке, сообщает E1.RU.

Несмотря на оперативные действия стюардесс, пассажиры самолета были напуганы, некоторые не сдерживали своих эмоций и кричали, кто-то расплакался. Произошло это после тревожного сообщения от сотрудников с просьбой помочь при посадке самолета, а также после предупреждения о возможных ударах при экстренном приземлении.

Сотрудники МЧС, врачи и спортсмены, нам потребуется ваша помощь. При приземлении может быть несколько ударов. Спускайтесь по надувному трапу и бегите от самолета, — передал слова бортпроводников Владимир Ковалев для E1.RU.

Ранее лайнер, летевший из Санкт-Петербурга, вынужденно посадили в Екатеринбурге.

Екатеринбурженка из потерпевшего крушение самолета погибла
Узнать подробнее
Читайте также:
Близкие разыскивают пропавшую после крушения самолета в Казахстане екатеринбурженкуВ Екатеринбурге экстренно приземлился самолет Москва — АбаканСамолет из Тюмени экстренно приземлился в Екатеринбурге
#Агата Королева#Общество#Происшествия#Свердловская область#Самолет#Уральские авиалинии#Посадка#Экстренная посадка#Екатеринбург#Аварийная посадка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика