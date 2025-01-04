«Бегите от самолета»: в Египте экстренно посадили аэроплан «Уральских авиалиний»

Несмотря на оперативные действия стюардесс, пассажиры самолета были напуганы, некоторые не сдерживали своих эмоций и кричали, кто-то расплакался. Произошло это после тревожного сообщения от сотрудников с просьбой помочь при посадке самолета, а также после предупреждения о возможных ударах при экстренном приземлении.