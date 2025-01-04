«Бегите от самолета»: в Египте экстренно посадили аэроплан «Уральских авиалиний»

Posted 4 января, 08:26
Published 4 января, 08:26
Modified 4 января, 08:28
Updated 4 января, 08:28
Пилоты борта «Уральских авиалиний» экстренно посадили самолет, летевший по маршруту Шарм-эш-Шейх — Екатеринбург, из-за неисправности двигателя. Воздушное судно остановили после срабатывания сигнализации в аэропорту Египта. Туристов направили в гостиницу на время подготовки другого самолета.
Житель Екатеринбурга, находившийся на борту аварийного самолета, рассказал, что после начала полета был слышен звук открытия шасси слева. После этого сотрудники «Уральских авиалиний» провели инструктаж об аварийных выходах и предупредили о посадке, сообщает E1.RU.
Несмотря на оперативные действия стюардесс, пассажиры самолета были напуганы, некоторые не сдерживали своих эмоций и кричали, кто-то расплакался. Произошло это после тревожного сообщения от сотрудников с просьбой помочь при посадке самолета, а также после предупреждения о возможных ударах при экстренном приземлении.
Сотрудники МЧС, врачи и спортсмены, нам потребуется ваша помощь. При приземлении может быть несколько ударов. Спускайтесь по надувному трапу и бегите от самолета, — передал слова бортпроводников Владимир Ковалев для E1.RU.
Ранее лайнер, летевший из Санкт-Петербурга, вынужденно посадили в Екатеринбурге.