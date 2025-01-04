Десятки рыбаков уплыли на отколовшейся льдине в Свердловской области

Posted 4 января, 05:10
Published 4 января, 05:10
Modified 4 января, 05:12
Updated 4 января, 05:12
Белоярский пруд всегда привлекал любителей подледного лова обилием рыбы. Однако зимний сезон таит множество опасностей, особенно для тех, кто пренебрегает правилами безопасности. Так случилось и 3 января. Рыбаки оказались в ловушке посреди замерзшего водоема.
К счастью, информация о случившемся быстро дошла до службы спасения. Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия. Сначала они сосредоточились на эвакуации трех человек, оказавшихся ближе всего к берегу. Затем внимание переключилось на вторую группу, где было обнаружено 21 человек, среди которых находился ребенок.
Благодаря профессионализму и слаженной работе спасателей, все рыбаки были благополучно эвакуированы на сушу. После этого сотрудники МЧС провели беседу с местными жителями, напомнив им о необходимости соблюдать правила безопасности при выходе на лед.
Ранее стало известно, что с момента начала первых морозов в Свердловской области с начала сезон уже утонуло четыре человека.