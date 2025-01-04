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Posted 4 января, 05:10

Published 4 января, 05:10

Modified 4 января, 05:12

Updated 4 января, 05:12

24 рыбака спасли за один день на Белоярсоком пруду

Десятки рыбаков уплыли на отколовшейся льдине в Свердловской области

4 января 2025, 05:10
Фото: 1MI.

24 рыбака спасли за один день на Белоярсоком пруду

3 января на Белоярском пруду группа рыбаков оказалась на отколовшейся льдине. К счастью, благодаря быстрым и решительным действиям сотрудников МЧС, всем удалось избежать трагедии. Спасательная операция прошла успешно, и 24 человека, включая одного ребенка, были доставлены на берег.

Белоярский пруд всегда привлекал любителей подледного лова обилием рыбы. Однако зимний сезон таит множество опасностей, особенно для тех, кто пренебрегает правилами безопасности. Так случилось и 3 января. Рыбаки оказались в ловушке посреди замерзшего водоема.

К счастью, информация о случившемся быстро дошла до службы спасения. Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия. Сначала они сосредоточились на эвакуации трех человек, оказавшихся ближе всего к берегу. Затем внимание переключилось на вторую группу, где было обнаружено 21 человек, среди которых находился ребенок.

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Благодаря профессионализму и слаженной работе спасателей, все рыбаки были благополучно эвакуированы на сушу. После этого сотрудники МЧС провели беседу с местными жителями, напомнив им о необходимости соблюдать правила безопасности при выходе на лед.

Ранее стало известно, что с момента начала первых морозов в Свердловской области с начала сезон уже утонуло четыре человека.

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