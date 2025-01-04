Десятки рыбаков уплыли на отколовшейся льдине в Свердловской области

К счастью, информация о случившемся быстро дошла до службы спасения. Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия. Сначала они сосредоточились на эвакуации трех человек, оказавшихся ближе всего к берегу. Затем внимание переключилось на вторую группу, где было обнаружено 21 человек, среди которых находился ребенок.