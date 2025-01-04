Десяток пожаров ликвидировали сотрудники МЧС за сутки

Posted 4 января, 07:51
Published 4 января, 07:51
Modified 4 января, 07:53
Updated 4 января, 07:53
За 3 декабря МЧС смогли справиться с 10 пожарами, большая часть из которых случились в жилых частях Свердловской области.
В столице Свердловской области вспыхнул пожар в многоквартирном доме на 3 этаже, горела небольшая часть квартиры из-за подожженной сигареты. В результате пожара пострадал 1 человек, также пожарным пришлось эвакуировать 15 человек. Также в Екатеринбурге горел торговый павильон, который за 15 минут потушили 7 пожарных. Причиной возгорания послужил пожог.
В Новоберезовске более 40 минут горела баня из-за нарушений в работе электрики. Для устранения возгорания на месте происшествия работало 12 сотрудников и 3 пожарной машины.
Частный дом и окружающие его строения общей площадью 200 квадратных метров горели в Ревде. В течение часа огнеборцы боролись с огненной стихией, сообщает МЧС Свердловской области.
В садах Первоуральска вспыхнул частный дом, который тушили в течение 1,5 часов.
Кроме пожаров сотрудники МЧС приезжали на ДТП, в котором пострадал ребенок. Помимо этого, в Заречном ГО удалось спасти 24 человека в результате столкновения льдин на Белоярском водохранилище.
Ранее в Екатеринбурге чуть не сгорела новогодняя елка из-за неудачно выпущенного фейерверка.