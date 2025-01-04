Десяток пожаров ликвидировали сотрудники МЧС за сутки

В столице Свердловской области вспыхнул пожар в многоквартирном доме на 3 этаже, горела небольшая часть квартиры из-за подожженной сигареты. В результате пожара пострадал 1 человек, также пожарным пришлось эвакуировать 15 человек. Также в Екатеринбурге горел торговый павильон, который за 15 минут потушили 7 пожарных. Причиной возгорания послужил пожог.