Екатеринбургского экстремиста-правозащитника выпустили из СИЗО

Posted 4 января, 14:55
Published 4 января, 14:55
Modified 4 января, 14:57
Updated 4 января, 14:57
Житель Екатеринбурга, правозащитник Алексей Соколов, попавший в тюрьму из-за публикации символики запрещенной в РФ социальной сети, вышел из-под стражи спустя полгода. Мужчину отпустили в связи с изменением меры пресечения, а также продлением расследования до 7 февраля, сообщает E1.RU.
Ранее Алексей занимался юридической помощью заключенным. Екатеринбуржец активно критиковал работу ГУФСИН в своем telegram-канале. Сейчас ему предъявлено обвинение за пропаганду нацистской атрибутики или экстремизма. Однако адвокат Алексея утверждает, что из экстремисткой символики могло быть лишь упоминание Facebook (деятельность Facebook в России признана экстремистской и запрещена).
Ранее в социальных сетях появился слух о том, что преподавателя из Екатеринбурга скрутила ФСБ за лайк.