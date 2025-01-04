tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 января, 14:55

Published 4 января, 14:55

Modified 4 января, 14:57

Updated 4 января, 14:57

Екатеринбургского экстремиста-правозащитника выпустили из СИЗО

Екатеринбургского экстремиста-правозащитника выпустили из СИЗО

4 января 2025, 14:55
Фото: 1MI.
Правозащитника Алексея Соколова из Екатеринбурга, осужденного за публикацию символики запрещенной соцсети, выпустили из СИЗО-1. Следствие продлено до 7 февраля.

Житель Екатеринбурга, правозащитник Алексей Соколов, попавший в тюрьму из-за публикации символики запрещенной в РФ социальной сети, вышел из-под стражи спустя полгода. Мужчину отпустили в связи с изменением меры пресечения, а также продлением расследования до 7 февраля, сообщает E1.RU.

Ранее Алексей занимался юридической помощью заключенным. Екатеринбуржец активно критиковал работу ГУФСИН в своем telegram-канале. Сейчас ему предъявлено обвинение за пропаганду нацистской атрибутики или экстремизма. Однако адвокат Алексея утверждает, что из экстремисткой символики могло быть лишь упоминание Facebook (деятельность Facebook в России признана экстремистской и запрещена).

Ранее в социальных сетях появился слух о том, что преподавателя из Екатеринбурга скрутила ФСБ за лайк.

В Екатеринбурге в ТРЦ нагрянули силовики в масках
Узнать подробнее
Читайте также:
Доигрался: к свердловчанину нагрянула ФСБ из-за переписки о виртуальном оружииДанила Брицова из Нижнего Тагила признали причастным к терроризму и экстремизмуАктер Алексей Панин внесен в реестр террористов
#Агата Королева#Общество#Свердловская область#Суд#ФСБ#Тюрьма#Экстремизм#Telegram#Символика#Екатеринбург#Алексей Соколов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика