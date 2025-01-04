Екатеринбургского экстремиста-правозащитника выпустили из СИЗО

Ранее Алексей занимался юридической помощью заключенным. Екатеринбуржец активно критиковал работу ГУФСИН в своем telegram-канале. Сейчас ему предъявлено обвинение за пропаганду нацистской атрибутики или экстремизма. Однако адвокат Алексея утверждает, что из экстремисткой символики могло быть лишь упоминание Facebook (деятельность Facebook в России признана экстремистской и запрещена).