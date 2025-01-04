tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 января, 14:29

Published 4 января, 14:29

Modified 4 января, 14:31

Updated 4 января, 14:31

МЧС Свердловской области назвали самые опасные водоемы

МЧС Свердловской области назвали самые опасные водоемы

4 января 2025, 14:29
Фото: МЧС России по Свердловской области.
МЧС Свердловской области провели рейд по водоемам и выяснили, что Белоярское, Верхнетагильское, Среднеуральское и Рефтинское водохранилища являются небезопасными в связи с изменениями температур.

МЧС Свердловской области провели рейд на водоемах Урала и выявили наиболее опасные среди них. Таким образом было установлено, что Белоярское, Верхнетагильское, Среднеуральское и Рефтинское водохранилища являются небезопасными в связи с изменениями температур, сообщает МЧС России по Свердловской области.

В связи с этим на водных объектах были приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности и предотвращению возможных нарушений. Так, около 50 патрулей посещает подобные опасные места.

Недавно сотрудники МЧС спасли 24 человека, которые чуть не пострадали при расколе льда на воде.

Когда не послушался МЧС. Основные правила по спасению попавшего под лед человека
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле спасатели предупреждают о риске на тонком льду и штрафахВ Екатеринбурге царит самая теплая зима за последние 18 летЖителям Свердловской области напомнили об опасности тонкого льда на водоемах
#Агата Королева#Общество#Свердловская область#Безопасность#Температура#Опасность#Спасение#Водоемы#Лед#Водохранилище#Патрули#Екатеринбург#МЧС#Тонкий лед#Выход на лед
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика