МЧС Свердловской области назвали самые опасные водоемы

Posted 4 января, 14:29
Published 4 января, 14:29
Modified 4 января, 14:31
Updated 4 января, 14:31
МЧС Свердловской области провели рейд на водоемах Урала и выявили наиболее опасные среди них. Таким образом было установлено, что Белоярское, Верхнетагильское, Среднеуральское и Рефтинское водохранилища являются небезопасными в связи с изменениями температур, сообщает МЧС России по Свердловской области.
В связи с этим на водных объектах были приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности и предотвращению возможных нарушений. Так, около 50 патрулей посещает подобные опасные места.
Недавно сотрудники МЧС спасли 24 человека, которые чуть не пострадали при расколе льда на воде.