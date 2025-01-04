МЧС Свердловской области назвали самые опасные водоемы

МЧС Свердловской области провели рейд на водоемах Урала и выявили наиболее опасные среди них. Таким образом было установлено, что Белоярское, Верхнетагильское, Среднеуральское и Рефтинское водохранилища являются небезопасными в связи с изменениями температур, сообщает МЧС России по Свердловской области.