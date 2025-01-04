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Posted 4 января, 15:32

Published 4 января, 15:32

Modified 4 января, 15:34

Updated 4 января, 15:34

Свердловские мошенники звонят и приглашают стать присяжными в зале суда

Новый вид мошенничества появился в Свердловской области

4 января 2025, 15:32
Фото: 1MI.

Свердловские мошенники звонят и приглашают стать присяжными в зале суда

Злоумышленники звонят свердловчанам и предлагают стать присяжными заседателями. Они предоставляют возможность отказаться, перейдя по ссылке, которая на самом деле передает личные данные жертвы мошенникам.

В Свердловской области появился очередной вид мошенничества. Уральцам может поступить звонок якобы от правоохранительных органов с просьбой стать присяжным заседателем в суде. В случае отказа злоумышленники угрожают жертве административными или уголовными последствиями.

Однако, они все же предоставляют возможность отказаться. Чтобы это сделать нужно лишь перейти по отправленной мошенниками ссылке. Пройдя на нее, все личные данные переходят в руки аферистов, сообщает «КП-Екатеринбург».

Ранее мошенники обманули пенсионерку из Екатеринбурга на 2 миллиона.

Жителям Свердловской области рассказали, как можно защититься от мошенников
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