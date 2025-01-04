Новый вид мошенничества появился в Свердловской области

Posted 4 января, 15:32
Published 4 января, 15:32
Modified 4 января, 15:34
Updated 4 января, 15:34
В Свердловской области появился очередной вид мошенничества. Уральцам может поступить звонок якобы от правоохранительных органов с просьбой стать присяжным заседателем в суде. В случае отказа злоумышленники угрожают жертве административными или уголовными последствиями.
Однако, они все же предоставляют возможность отказаться. Чтобы это сделать нужно лишь перейти по отправленной мошенниками ссылке. Пройдя на нее, все личные данные переходят в руки аферистов, сообщает «КП-Екатеринбург».
Ранее мошенники обманули пенсионерку из Екатеринбурга на 2 миллиона.