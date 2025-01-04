Обновленные школы, дворы, дороги и театр: как изменился Нижний Тагил в 2024 году

Школа №32 открылась после капитального ремонта в Нижнем Тагиле

Новые лестницы и световой куб: в Нижнем Тагиле реконструировали сквер Строителей

Отремонтированную площадь у Машиностроительного техникума торжественно открыли осенью в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле озеленили улицы города

Красота вместо кустов: двор на Красноармейской отремонтировали в Нижнем Тагиле

Более 100 миллионов было выделено в Нижнем Тагиле на ремонт дорог во дворах

Новый Молодежный театр Нижнего Тагила вернулся в обновленное здание после реконструкции

Четвертую современную скейт-площадку построили в Нижнем Тагиле