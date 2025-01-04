Обновленные школы, дворы, дороги и театр: как изменился Нижний Тагил в 2024 году

Posted 4 января, 04:00
Published 4 января, 04:00
Modified 4 января, 04:00
Updated 4 января, 04:00
В конце января 2024 года ученики школы №32 вернулись после капитального ремонта в стены родной школы. На все работы по модернизации учебного заведения ушел всего один год.
Для детей оборудовали просторную столовую, которой раньше так не хватало в школе, отремонтировали спортивный зал и обустроили на территории площадку для занятий физкультурой. Для родителей и учителей сделали парковку.
На каждом этаже строения появились современные кабинеты с удобной мебелью, шторами блэкаут, меловыми и цифровыми досками. Было закуплено и новейшее оборудование, например, лаборатории для занятий физикой, математикой, химией. Теперь ученики могут заниматься также и робототехникой. Кроме того, в школе появился медиацентр.
Примечательно, что 15 февраля 2024 года, президент РФ Владимир Путин во время посещения Нижнего Тагила побывал в обновленной школе №32 и даже посидел за партой в кабинете физики. Теперь на ней висит памятная табличка.
В ноябре 2024 года в Нижнем Тагиле состоялось открытие территории на проспекте Строителей. Отремонтировано было пространство около домов №5, №7 и №11.
Местные жители активно голосовали, чтобы это место было отремонтировано по федеральной программе «Современная городская среда», однако территория заняла лишь второе место. Несмотря на это, городские власти приняли решение о том, что реконструкция все равно состоится в 2025 году.
Строители полностью обновили всю площадку, отремонтировали лестницы, которые были в аварийном состоянии. Для тагильчан установили лавочки и урны. Необычным украшением сквера стали фонари в виде зонтиков и большой световой куб.
В 2024 году в Нижнем Тагиле строители реконструировали площадь перед Машиностроительным техникумом на Вагонке. Было отремонтировано более четырех тысяч квадратных метров.
Помимо основных работ, в порядок привели и памятник Ленину, установленный в центре территории. Для тагильчан появились зоны для отдыха, новое освещение, пешеходные дорожки. Также на остановке установили современный большой павильон, чтобы местные жители могли дожидаться транспорта с комфортом.
Не забывают в Нижнем Тагиле и об озеленении города. В 2024 году одним из мест, где высадили новые деревья, стала улица Металлургов.
Ветераны из городского совета посадили на Тагилстрое 60 берлинских тополей. Эти деревья не только улучшают качество воздуха, они не дают пуха и отлично растут в условиях уральской погоды.
На деревьях появились таблички с именами ветеранов, которые занимались озеленением.
В 2024 году в Нижнем Тагиле появился еще один благоустроенный двор у дома №78 на улице Красноармейской.
Реконструкция продолжалась три месяца. За это время подрядная организация полностью обновила территорию. На ней появились детские и спортивные площадки, места для тихого отдыха, расширенные проезды и парковки для автовладельцев, освещение и видеонаблюдение.
Местные жители отметили, что при реконструкции были вырублены старые кусты, при этом сохранили яблони, сирень и липы. Кроме того, во дворе высадили и новые растения.
Летом 2024 года администрация Нижнего Тагила выделила 102 миллиона рублей, чтобы привести в порядок внутриквартальные дороги и тротуары.
Среди объектов в списках значились адреса на улицах Лазурной, Орджоникидзе, Алтайской, Сибирской, Мартеновской, Лебяжинской и других.
Труппа Нового Молодежного театра в конце 2024 года возвратилась в реконструированное здание на улице Ильича. Оно изменилось до неузнаваемости: от старого строения там остались только стены.
Капремонт начали осенью 2022 года. В театре поменяли все коммуникации, отремонтировали фасад и крышу, для зрителей в зале появились удобные кресла. Кроме того, театр получил новейшее современное световое и звуковое оборудование. Изюминками реконструкции стали обновленная территория вокруг театра и архитектурная подсветка здания.
Под Новый год в Нижнем Тагиле открыли новую бетонную скейт-площадку в парке Победы на Гальяно-Горбуновском массиве. Такие конструкции очень востребованы у тагильских райдеров, поэтому они строятся в разных районах города.
Площадь арены составляет свыше 700 квадратных метров. Она рассчитана как на новичков, так и на экстремалов с опытом.
Объекты были выбраны путем голосования в начале 2024 года. Ими стали Театральный бульвар, парк Горького, сквер Строителей и площадь перед административным зданием на улице Окунева, парк на Руднике имени III Интернационала, сквер у жилых домов на Ленинградском проспекте, а также вторая очередь парка культуры Металлургов.
Все эти территории будут участвовать в рейтинговом голосовании по нацпроекту «Жилье и городская среда».