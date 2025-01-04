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Posted 4 января, 08:11

Published 4 января, 08:11

Modified 4 января, 08:13

Updated 4 января, 08:13

Полицейские Свердловской области исполнили мечту 8-летних близнецов

Полицейские Свердловской области исполнили мечту 8-летних близнецов

4 января 2025, 08:11
Фото: Валерий Горелых.
Сотрудники полиции Свердловской области поздравили детей в рамках акции «Елка желаний», организованной перед Новым годом. Они посетили семью из Екатеринбурга, где живут 8-летние близнецы Константин и Доминик. Подарком для детей стали самокат, машинка на радиоуправлении и конфеты.

Новогодняя атмосфера всегда приносит с собой множество радостных моментов, но для некоторых людей эти дни становятся особенными благодаря участию других. Так произошло и с семьей из Екатеринбурга, где растут 8-летние братья Константин и Доминик.

Глава пресс-службы областной полиции Валерий Горелых рассказал, что дети получили несколько замечательных подарков в рамках всероссийской акции «Елка желаний»: двухколесный самокат, радиоуправляемую машинку и сладости. Эти презенты вызвали бурю эмоций у малышей, ведь они давно мечтали о таких вещах.

История началась с того момента, когда сотрудники полиции узнали о желаниях школьников. Глава ведомства, генерал-лейтенант Александр Мешков, сразу же поручил кадровому отделу организовать исполнение мечты ребят. Роль доброго волшебника взял на себя ВРИО начальника Управления по работе с личным составом полковник Павел Бондарь, который сам является отцом пятерых детей.

Фото: Валерий Горелых

Когда подарки были вручены, радости детей не было предела. Особенно приятно оказалось то, что визит гостей пришелся на важный день для всей семьи — день рождения мамы мальчиков, Анастасии.

Встреча завершилась теплым дружеским чаепитием, которое стало прекрасным завершением праздничного дня. Подобные акции показывают, насколько важно заботиться друг о друге, особенно в преддверии Нового года, когда каждый человек ждет чуда.

Ранее стало известно, что в рамках акции «Елка желаний» министр спорта Михаил Дегтярев исполнил мечту 10-летнего мальчика из Верхней Пышмы, прокатив его на ретроавтомобиле.

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