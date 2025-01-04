Полицейские Свердловской области исполнили мечту 8-летних близнецов

Posted 4 января, 08:11
Published 4 января, 08:11
Modified 4 января, 08:13
Updated 4 января, 08:13
Новогодняя атмосфера всегда приносит с собой множество радостных моментов, но для некоторых людей эти дни становятся особенными благодаря участию других. Так произошло и с семьей из Екатеринбурга, где растут 8-летние братья Константин и Доминик.
Глава пресс-службы областной полиции Валерий Горелых рассказал, что дети получили несколько замечательных подарков в рамках всероссийской акции «Елка желаний»: двухколесный самокат, радиоуправляемую машинку и сладости. Эти презенты вызвали бурю эмоций у малышей, ведь они давно мечтали о таких вещах.
История началась с того момента, когда сотрудники полиции узнали о желаниях школьников. Глава ведомства, генерал-лейтенант Александр Мешков, сразу же поручил кадровому отделу организовать исполнение мечты ребят. Роль доброго волшебника взял на себя ВРИО начальника Управления по работе с личным составом полковник Павел Бондарь, который сам является отцом пятерых детей.
Когда подарки были вручены, радости детей не было предела. Особенно приятно оказалось то, что визит гостей пришелся на важный день для всей семьи — день рождения мамы мальчиков, Анастасии.
Встреча завершилась теплым дружеским чаепитием, которое стало прекрасным завершением праздничного дня. Подобные акции показывают, насколько важно заботиться друг о друге, особенно в преддверии Нового года, когда каждый человек ждет чуда.
Ранее стало известно, что в рамках акции «Елка желаний» министр спорта Михаил Дегтярев исполнил мечту 10-летнего мальчика из Верхней Пышмы, прокатив его на ретроавтомобиле.