Пьяная женщина без прав и номеров устроила ночной заезд в Нижнем Тагиле

Водителя немедленно отстранили от управления автомобилем. На допросе она пояснила, что решила отправиться в магазин за продуктами, так как накануне отметила Новый год с подругой. До этого случая женщина ни разу не попадала в поле зрения правоохранительных органов за нарушение ПДД.