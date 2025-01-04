Пьяная женщина без прав и номеров устроила ночной заезд в Нижнем Тагиле

Posted 4 января, 09:02
Published 4 января, 09:02
Modified 4 января, 09:04
Updated 4 января, 09:04
Около полуночи на улице Дружинина сотрудники ГАИ заметили автомобиль марки Toyota FunCargo, который передвигался без номеров. Управляла автомобилем 32-летняя местная жительница, которая была не одна — рядом с ней сидела подруга.
При проверке документов выяснилось, что у женщины нет водительского удостоверения. Более того, от нее исходил явственный запах алкоголя. Полицейские предложили ей пройти медицинское освидетельствование, результаты которого подтвердили наличие 0,603 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что свидетельствует о состоянии сильного опьянения.
Водителя немедленно отстранили от управления автомобилем. На допросе она пояснила, что решила отправиться в магазин за продуктами, так как накануне отметила Новый год с подругой. До этого случая женщина ни разу не попадала в поле зрения правоохранительных органов за нарушение ПДД.
Автоинспекторы составили на нарушительницу два административных протокола: первый — за управление автомобилем водителем, в состоянии опьянения, второй — за управление машиной, не зарегистрированной в установленном порядке. Машина была помещена на специализированную стоянку.
Отдел Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское» обратился ко всем участникам дорожного движения с напоминанием о необходимости соблюдения ПДД, особенно в период новогодних праздников. Они призвали граждан не садиться за руль после употребления алкогольных напитков и сообщили контактные телефоны для сообщения о случаях управления транспортными средствами в состоянии опьянения или без соответствующего разрешения: 47-70-01 и экстренный номер 112.
Ранее стало известно, что во время новогодней ночи в серьезных ДТП пострадали несколько человек в Свердловской области.