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Posted 4 января, 10:19

Published 4 января, 10:19

Modified 4 января, 10:21

Updated 4 января, 10:21

Екатеринбург появился на снимке с орбиты Земли

Роскосмос устроил новогодний сюрприз: вид на Екатеринбург с орбиты

4 января 2025, 10:19
Фото: Изображение Midjourney.

Екатеринбург появился на снимке с орбиты Земли

В канун Нового года Роскосмос порадовал жителей Урала необычным подарком — фотографией Екатеринбурга, снятой с орбиты Земли. Снимок был опубликован в Telegram-канале госкорпорации с поздравлением: «Урал, видим тебя с орбиты, с Новым годом!».

На днях Роскосмос преподнес жителям Екатеринбурга удивительное новогоднее поздравление, опубликовав фотографию их родного города, снятую с орбиты Земли. Кадр был сделан спутником «Ресурс-П», который находится на высоте около 420 километров над поверхностью планеты. На фотографии видно ночное освещение города, сверкающее в темноте подобно звездам.

Фото: Telegram-канал Госкорпорация «Роскосмос»

Этот спутник является частью серии российских космических аппаратов гражданского назначения под названием «Ресурс-П». Основная цель этих спутников — дистанционное зондирование Земли. Полученная информация используется для различных задач, таких как составление и обновление карт, мониторинг природных ресурсов и экологических изменений, а также другие научные исследования.

Фотографию Екатеринбурга сотрудники Роскосмоса сопроводили трогательной надписью: «Успеваем передать космический привет и двигаемся дальше». Это стало своеобразным напоминанием о том, что даже находясь за пределами нашей планеты, мы остаемся связаны с ней и друг с другом.

Ранее стало известно, что житель Нижнего Тагила стал свидетелем первого запуска ракеты-носителя «Ангара-А5» в Амурской области.

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