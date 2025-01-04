Роскосмос устроил новогодний сюрприз: вид на Екатеринбург с орбиты

Фотографию Екатеринбурга сотрудники Роскосмоса сопроводили трогательной надписью: «Успеваем передать космический привет и двигаемся дальше». Это стало своеобразным напоминанием о том, что даже находясь за пределами нашей планеты, мы остаемся связаны с ней и друг с другом.