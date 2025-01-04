Роскосмос устроил новогодний сюрприз: вид на Екатеринбург с орбиты

Posted 4 января, 10:19
Published 4 января, 10:19
Modified 4 января, 10:21
Updated 4 января, 10:21
На днях Роскосмос преподнес жителям Екатеринбурга удивительное новогоднее поздравление, опубликовав фотографию их родного города, снятую с орбиты Земли. Кадр был сделан спутником «Ресурс-П», который находится на высоте около 420 километров над поверхностью планеты. На фотографии видно ночное освещение города, сверкающее в темноте подобно звездам.
Этот спутник является частью серии российских космических аппаратов гражданского назначения под названием «Ресурс-П». Основная цель этих спутников — дистанционное зондирование Земли. Полученная информация используется для различных задач, таких как составление и обновление карт, мониторинг природных ресурсов и экологических изменений, а также другие научные исследования.
Фотографию Екатеринбурга сотрудники Роскосмоса сопроводили трогательной надписью: «Успеваем передать космический привет и двигаемся дальше». Это стало своеобразным напоминанием о том, что даже находясь за пределами нашей планеты, мы остаемся связаны с ней и друг с другом.
Ранее стало известно, что житель Нижнего Тагила стал свидетелем первого запуска ракеты-носителя «Ангара-А5» в Амурской области.