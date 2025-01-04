Самолет до Екатеринбурга пришлось посадить в Египте из-за сломанного двигателя

Posted 4 января, 06:53
Published 4 января, 06:53
Modified 4 января, 06:55
Updated 4 января, 06:55
3 января текущего года отдыхающие из Египта летели в Екатеринбург на борту «Уральских авиалиний», однако полет пришлось прервать из-за поломки двигателя. Самолет экстренно посадили в городе-курорте Шарм-эль-Шейх, так как во время старта была активирована сигнализация, сообщает «КП-Екатеринбург».
Посадка воздушного судна в аэропорту Египта закончилась благополучно, никто из пассажиров не пострадал. Кроме того, всем людям, летевшим рейсом Шарм-эль-Шейх — Екатеринбург, обеспечили отдых в гостинице, пока сотрудники авиалиний готовили другой самолет.
Напомним, что ранее в Кольцово массово переносили авиарейсы в Казань и Сочи из-за угрозы атаки БПЛА.