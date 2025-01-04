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Posted 4 января, 06:53

Published 4 января, 06:53

Modified 4 января, 06:55

Updated 4 января, 06:55

Самолет до Екатеринбурга пришлось посадить в Египте из-за сломанного двигателя

Самолет до Екатеринбурга пришлось посадить в Египте из-за сломанного двигателя

4 января 2025, 06:53
Фото: 1MI.
Самолет «Уральских авиалиний» пришлось экстренно посадить в Египте из-за поломки двигателя.

3 января текущего года отдыхающие из Египта летели в Екатеринбург на борту «Уральских авиалиний», однако полет пришлось прервать из-за поломки двигателя. Самолет экстренно посадили в городе-курорте Шарм-эль-Шейх, так как во время старта была активирована сигнализация, сообщает «КП-Екатеринбург».

Посадка воздушного судна в аэропорту Египта закончилась благополучно, никто из пассажиров не пострадал. Кроме того, всем людям, летевшим рейсом Шарм-эль-Шейх — Екатеринбург, обеспечили отдых в гостинице, пока сотрудники авиалиний готовили другой самолет.

Напомним, что ранее в Кольцово массово переносили авиарейсы в Казань и Сочи из-за угрозы атаки БПЛА.

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