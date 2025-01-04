Самолет до Екатеринбурга пришлось посадить в Египте из-за сломанного двигателя

3 января текущего года отдыхающие из Египта летели в Екатеринбург на борту «Уральских авиалиний», однако полет пришлось прервать из-за поломки двигателя. Самолет экстренно посадили в городе-курорте Шарм-эль-Шейх, так как во время старта была активирована сигнализация, сообщает «КП-Екатеринбург».