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Posted 4 января, 16:57

Published 4 января, 16:57

Modified 4 января, 16:59

Updated 4 января, 16:59

Скончался известный врач-гинеколог в Екатеринбурге

Скончался известный врач-гинеколог в Екатеринбурге

4 января 2025, 16:57
Фото: Елена Зерчанинова.
3 января 2025 года на 71 году жизни от продолжительной болезни скончался врач-гинеколог Александр Степанов.

3 января в столице Среднего Урала в возрасте 71 года скончался известный врач-гинеколог Александр Степанов. Большую часть своей жизни он посвятил помощи женщинам в их здоровье. В течение своего профессионального пути он успел занять должность главного врача в трех больницах Екатеринбурга. Последним местом его работы была городская больница №6, откуда он ушел в 2023 году, сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области.

Изначально Александр был акушером-гинекологом и уже там он завоевал доверие своих пациентов, многие из которых отказывались посещать другого врача. Кроме всего он руководил клиническими базами Уральского государственного медицинского университета.

С уважением и любовью его вспоминают все те, кому пришлось поработать с легендарным врачом. Отмечают его не только как профессионала своего дела, но и справедливого руководителя, трепетного сотрудника. Церемония прощания с ним состоится 6 января 2025 года в Доме прощания «Вознесение» в 09:30.

Ранее в Нижнем Тагиле скончалась почетный педагог детского дома на 94 году жизни.

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