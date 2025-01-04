Скончался известный врач-гинеколог в Екатеринбурге

С уважением и любовью его вспоминают все те, кому пришлось поработать с легендарным врачом. Отмечают его не только как профессионала своего дела, но и справедливого руководителя, трепетного сотрудника. Церемония прощания с ним состоится 6 января 2025 года в Доме прощания «Вознесение» в 09:30.