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Posted 4 января, 13:55

Published 4 января, 13:55

Modified 4 января, 13:57

Updated 4 января, 13:57

Смертельно-опасный вирус из Тайланда привез 2-летний екатеринбуржец

Смертельно-опасный вирус из Тайланда привез 2-летний екатеринбуржец

4 января 2025, 13:55
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбург приехал из Тайланда 2-летний переносчик смертельно-опасного вируса Коксак. Признаки схожи с ветрянкой, но исход опаснее — влоть до летального исхода.

Ребенок 2-х лет отправился с родителями в теплый Тайланд из Екатеринбурга совершенно здоровым, а вернулся с опасным вирусом Коксаки.

Когда семья вернулась в столицу Среднего Урала, у дитя появились первые признаки заболевания: высокая температура и высыпания на теле. Сотрудники медицинского учреждения выяснили, что малыш заражен «турецкой ветрянкой» или вирусом Коксаки, сообщает URA.RU.

Такое название у болезни появилось в связи со схожестью с обычной ветрянкой. Однако, эта болезнь куда опаснее и может закончиться смертью. Ярким симптомом являются язвы на руках, ногах и рту.

Ранее свердловский врач рассказал о надвигающемся птичьем гриппе.

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