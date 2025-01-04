Смертельно-опасный вирус из Тайланда привез 2-летний екатеринбуржец

Posted 4 января, 13:55
Published 4 января, 13:55
Modified 4 января, 13:57
Updated 4 января, 13:57
Ребенок 2-х лет отправился с родителями в теплый Тайланд из Екатеринбурга совершенно здоровым, а вернулся с опасным вирусом Коксаки.
Когда семья вернулась в столицу Среднего Урала, у дитя появились первые признаки заболевания: высокая температура и высыпания на теле. Сотрудники медицинского учреждения выяснили, что малыш заражен «турецкой ветрянкой» или вирусом Коксаки, сообщает URA.RU.
Такое название у болезни появилось в связи со схожестью с обычной ветрянкой. Однако, эта болезнь куда опаснее и может закончиться смертью. Ярким симптомом являются язвы на руках, ногах и рту.
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