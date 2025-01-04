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Posted 4 января, 11:08

Published 4 января, 11:08

Modified 4 января, 11:10

Updated 4 января, 11:10

На Свердловскую область надвигается мокрый снег и гололед

Снегопад, мокрый снег, голодед: МЧС предупреждает свердловчан об изменениях в погоде

4 января 2025, 11:08
Фото: 1MI.

На Свердловскую область надвигается мокрый снег и гололед

5 января 2025 года зима в Свердловской области принесет снегопад. МЧС Свердловской области предупреждает о налипании мокрого снега, а также образовании гололеда.

Главное управление МЧС по Свердловской области призывает всех граждан быть осторожными в этот период. Чтобы минимизировать риски, специалисты разработали ряд рекомендаций, которые помогут избежать неприятных ситуаций на дороге и в городе.

Для водителей главное — соблюдать скоростной режим. В условиях плохой видимости и скользкой дороги важно двигаться со скоростью, позволяющей контролировать автомобиль. Также необходимо избегать резких маневров.

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Кроме того, стоит ограничить дальние поездки. Если у вас нет крайней необходимости выезжать на дорогу, лучше отложите путешествие до улучшения погоды. А если вы все-таки оказались в пути и попали в сильный снегопад, самое разумное решение — перестроиться в правый ряд, включить аварийные огни и остановиться. Переждав наиболее интенсивную часть метели, можно будет продолжить движение.

Пешеходам ходить следует осторожно, потому что ледяная корка под снегом делает любое падение потенциально опасным. Выбирайте обувь с нескользящей подошвой и старайтесь передвигаться медленнее обычного. Важно обходить шаткие строения. Снежные массы могут скапливаться на крышах зданий, создавая угрозу их обрушения. Разбитое стекло, оборванные провода и другие скрытые под снегом предметы могут представлять серьезную опасность.

Если вы столкнулись с непредвиденными обстоятельствами, то обращайтесь за помощью по номеру 101 (пожарная служба) или 112 (единый номер экстренных служб).

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