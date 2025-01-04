Снегопад, мокрый снег, голодед: МЧС предупреждает свердловчан об изменениях в погоде

Posted 4 января, 11:08
Published 4 января, 11:08
Modified 4 января, 11:10
Updated 4 января, 11:10
Главное управление МЧС по Свердловской области призывает всех граждан быть осторожными в этот период. Чтобы минимизировать риски, специалисты разработали ряд рекомендаций, которые помогут избежать неприятных ситуаций на дороге и в городе.
Для водителей главное — соблюдать скоростной режим. В условиях плохой видимости и скользкой дороги важно двигаться со скоростью, позволяющей контролировать автомобиль. Также необходимо избегать резких маневров.
Кроме того, стоит ограничить дальние поездки. Если у вас нет крайней необходимости выезжать на дорогу, лучше отложите путешествие до улучшения погоды. А если вы все-таки оказались в пути и попали в сильный снегопад, самое разумное решение — перестроиться в правый ряд, включить аварийные огни и остановиться. Переждав наиболее интенсивную часть метели, можно будет продолжить движение.
Пешеходам ходить следует осторожно, потому что ледяная корка под снегом делает любое падение потенциально опасным. Выбирайте обувь с нескользящей подошвой и старайтесь передвигаться медленнее обычного. Важно обходить шаткие строения. Снежные массы могут скапливаться на крышах зданий, создавая угрозу их обрушения. Разбитое стекло, оборванные провода и другие скрытые под снегом предметы могут представлять серьезную опасность.
Если вы столкнулись с непредвиденными обстоятельствами, то обращайтесь за помощью по номеру 101 (пожарная служба) или 112 (единый номер экстренных служб).