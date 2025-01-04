Снегопад, мокрый снег, голодед: МЧС предупреждает свердловчан об изменениях в погоде

Кроме того, стоит ограничить дальние поездки. Если у вас нет крайней необходимости выезжать на дорогу, лучше отложите путешествие до улучшения погоды. А если вы все-таки оказались в пути и попали в сильный снегопад, самое разумное решение — перестроиться в правый ряд, включить аварийные огни и остановиться. Переждав наиболее интенсивную часть метели, можно будет продолжить движение.